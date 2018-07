25. Juli 2018, 09:59 Uhr Leserdiskussion Wie können wir die Demokratie retten?

Die liberale Demokratie ist Gefahr: Bürger verlieren das Vertrauen in die Politik, Debatten gehen an der Lebenswirklichkeit vieler vorbei, Rechtspopulisten feiern Erfolge, der Diskurs verroht. Auf was kommt es jetzt an?

