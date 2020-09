Von Tobias Zick, Lesbos

Im Schatten eines Olivenbaums sitzt Ibrahim Mohamed Hussein auf einer Matte und erzählt von seinem früheren Leben. Er war mal Fernsehjournalist, leitete einen großen somalischen Sender, Universal TV, berichtete über Krieg und Terror in seinem Land. "Hier, das bin ich", sagt er und zeigt ein Video auf seinem Handy: Da steht er mit Helm und schusssicherer Weste und redet in die Kamera, während es um ihn herum kracht und knallt und ballert. Ein anderes Video zeigt ihn auch, diesmal im Sakko: Als Botschafter einer Hilfsorganisation verteilt er ziegelsteindicke Geldscheinbündel an Flüchtlinge in Somalia.