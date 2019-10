Türkei und USA einigen sich auf Waffenruhe in Nordsyrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (Mitte links) und US-Vizepräsident Mike Pence (Mitte rechts), bei einem Treffen im Präsidentschaftspalast in Ankara.

Die Türkei und die USA haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara. Donald Trump twitterte von "großartigen Neuigkeiten". "Millionen Leben werden gerettet werden", so der US-Präsident.

Die Türkei habe zugesichert, alle militärischen Aktionen für 120 Stunden zu unterbrechen, sagte Pence. Während der Waffenruhe könne die Kurden-Miliz YPG aus der Region abziehen. Der Militäreinsatz der Türkei werde komplett enden, sobald die YPG komplett abgezogen sei.

Pence sagte außerdem zu, dass die USA keine weiteren Sanktionen verhängen werden. Wenn die permanente Waffenruhe eintrete, werde die USA auch bereits verhängte Strafmaßnahmen zurücknehmen.

Die Türkei will jenseits ihrer Südgrenze in einem etwa 30 Kilometer breiten Streifen auf syrischem Territorium eine sogenannte Sicherheitszone errichten. Mit seinem "Quelle des Friedens" genannten und seit einer Woche dauernden Angriff will das türkische Militär die YPG aus dem Gebiet vertreiben.