Krieg in der Ukraine

Ein Wohnhaus in Moskau, das Berichten zufolge durch eine Drohne beschädigt wurde.

Von Sebastian Gierke

461 Tage sind seit Beginn der russischen Invasion vergangen, Tage voller Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Doch noch nie gab es innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe auf Kiew wie in diesem Mai. Öfter als jeden zweiten Tag war das Surren der iranischen Shahed-Drohnen über der ukrainischen Hauptstadt zu hören. In der Nacht zum Dienstag, während des 17. Angriffs im Mai, waren es 31 dieser Kamikaze-Flugkörper, laut Militärverwaltung wurden alle bis auf zwei zerstört.

Doch nicht nur die ukrainische Hauptstadt ist Ziel von Drohnenangriffen geworden. Zum ersten Mal trafen Drohnen oder Trümmer abgeschossener Drohnen wohl auch zivile Ziele in Moskau. Dass der Angriff zivilen Zielen galt, behauptete auch Wladimir Putin. Die Luftverteidigung habe jedoch gut funktioniert, sagte der russische Präsident. Möglicherweise war der Angriff eine Vergeltungsaktion Kiews. Das russische Verteidigungsministerium machte die Ukraine für die Attacke am frühen Morgen verantwortlich, Kiew wies eine Beteiligung zurück.

Laut dem Verteidigungsministerium wurde die russische Hauptstadt mit acht unbemannten Flugobjekten angegriffen, die alle zerstört worden seien. In russischen Medien schwankten die Angaben zur Zahl der Drohnen zwischen vier und 25. Die Moskauer Behörden meldeten zwei Verletzte und leichte Schäden an Gebäuden. Einem hochrangigen russischen Politiker zufolge wurden drei Drohnen über Teilen des Moskauer Nobel-Vororts Rubljowka abgeschossen. Eine der betroffenen Wohngegenden liegt demnach nur zehn Minuten von der Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin entfernt.

In Kiew erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko nach den russischen Angriffen, durch herabfallende Trümmerteile seien Zivilisten ums Leben gekommen. Insgesamt sind die Schäden durch die Angriffe der vergangenen Wochen aber verhältnismäßig gering. Die ukrainische Luftverteidigung weist immer weniger Lücken auf, lässt immer weniger Flugkörper durch, vor allem das Luftabwehrsystem vom US-Typ Patriot spielt hier eine wichtige Rolle. Mit ihm konnten sogar die von Moskau als unaufhaltbar bezeichneten Kinschal-Hyperschallraketen abgefangen werden. Am Montag waren nach ukrainischen Militärangaben auch elf von Iskander-Systemen abgeschossene Raketen darunter.

Geleakte US-Geheimdokumente deuten darauf hin, dass die ukrainische Luftverteidigung unter akutem Munitionsmangel leidet

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dankte der Flugabwehr seines Landes anschließend für die Rettung Hunderter Menschenleben. Außerdem berichtete Selenskij, dass er sich mit der Militärführung in Kiew getroffen habe, um die Schritte der Großoffensive gegen die russische Invasion zu besprechen. "Es gibt keine Alternative als die komplette Befreiung unseres Landes", sagte der ukrainische Präsident. Der Zeitplan sei das Wichtigste. "Der Zeitplan, wie wir vorrücken werden. Denn das werden wir. Die Entscheidungen sind getroffen."

Die russischen Luftangriffe werden diese lange erwartete Offensive jedenfalls nicht verhindern können. Sie dienen vor allem dazu, die Zivilbevölkerung der Ukraine zu terrorisieren und zu zermürben. Und doch haben die Attacken auch einen militärischen Nutzen: Sie sollen die ukrainische Flugabwehr schwächen. Kürzlich geleakte US-Geheimdokumente deuten darauf hin, dass die ukrainische Luftverteidigung unter akutem Munitionsmangel leidet. Durch die Vielzahl russischer Angriffe schrumpften die Raketenvorräte in den vergangenen Monaten deutlich.

Wie problematisch die Situation ist, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist aber, dass die russische Militärführung hier eine Chance sieht und mit Blick auf die ukrainische Offensive versucht, diese vermeintliche Schwäche auszunutzen. Denn bislang spielte die überlegene russische Luftwaffe nur eine untergeordnete Rolle im Krieg. Das ist der effektiven ukrainischen Flugabwehr zu verdanken, die einen zentralen Eckpfeiler der ukrainischen Verteidigung darstellt und der auch bei der Offensive eine wichtige Rolle zukommen wird.

Ohne die ukrainische Flugabwehr könnten die russischen Kampfjets und Bomber die vorrückenden Ukrainer, aber auch Artillerieziele weit hinter der Front ungestört aus der Luft unter Feuer nehmen, möglicherweise genau dann, wenn sie durch russische Befestigungen gestoppt oder gebremst werden. Die Folgen für die Ukraine wären verheerend. In einem solchen Szenario hätte die Offensive keine Chance auf Erfolg, der Kriegsverlauf würde sich dramatisch verändern.

Die Angriffe auf Moskau könnten aber auch bedeuten, dass die Ukraine - ohne sich dazu zu bekennen - neue Mittel und Wege nutzt, um beim Feind für Verwirrung zu sorgen und die russischen Planungskapazitäten einzuschränken. Auch sie können damit als Teil der Vorbereitung auf die Offensive gesehen werden.