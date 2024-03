In der Demokratischen Republik Kongo bedroht laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der schlimmste Cholera-Ausbruch seit 2017 die Menschen. Das Infektions-Risiko sei besonders hoch in den Lagern für Binnenvertriebene, warnte der WHO-Beauftragte Boureima Hama Sambo am Freitag in Genf. Die katastrophale Wasserversorgung, mangelnde Hygiene und fehlende sanitäre Einrichtungen begünstigten die Ausbreitung der Cholera. Der WHO-Beauftragte wies auch auf die Gewalt im Kongo hin, insbesondere im Osten des Landes. In der Region kämpfen Milizen, Rebellen und Sicherheitskräfte um die Macht und Rohstoffe.