An Grünen und FDP führt bei der Regierungsbildung wohl kein Weg vorbei: die Parteichefs Habeck, Baerbock und Lindner (von links) nach ihren ersten Gesprächen in der vergangenen Woche.

Von Nico Fried, Berlin

Mit einer ersten Begegnung von Union und Grünen endet an diesem Dienstag die erste Runde der Sondierungen zu möglichen Koalitionen. Einzelne Vertreter der beteiligten Parteien äußerten die Erwartung, dass Grüne und FDP, die sich eng abstimmen wollen, noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen könnten, ob sie zunächst mit der SPD oder der Union weitere Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen wollen. Möglich wäre ein Bündnis aus SPD, FDP und Grünen, die sogenannte Ampel-Koalition, oder eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP.

Tendenziell liegt die SPD im Vorteil, weil sie bei der Bundestagswahl am 26. September stärkste Partei geworden ist und die Union seither von internen Machtrangeleien abgelenkt ist. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bewertete das erste Sondierungstreffen mit der SPD positiv. Es seien "dynamische und gute Gespräche" gewesen, sagte Kellner im ZDF. Mit der SPD gebe es sicherlich die größten Schnittmengen. Einen Termin für ein Dreiergespräch mit SPD und FDP gebe es noch nicht. Zunächst müssten alle Beratungen einzeln erfolgen. "Dann zieht man einen Strich drunter, und dann schaut man mal, wie es weitergeht."

Die FDP machte am Montag allerdings erneut deutlich, dass sie inhaltlich näher bei der Union liege und einzelne Forderungen aus dem Wahlprogramm der Liberalen nicht verhandelbar seien. Die Generalsekretäre von CDU und CSU, Paul Ziemiak und Markus Blume, hatten sich am Sonntagabend betont positiv über die erste Sondierung mit den Liberalen geäußert. Ihr FDP-Kollege Volker Wissing betonte am Montag, seine Partei bestehe weiter darauf, dass es keine Steuererhöhungen gebe und die Schuldenbremse nicht angetastet werde. Auch der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke sprach mit Blick auf diese beiden Themen von "roten Linien".

Die SPD-Spitze, die am frühen Sonntagabend rund zwei Stunden mit der FDP zusammengesessen hatte, reagierte gelassen auf die Forderungen der FDP. Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich gegen inhaltliche Vorfestlegungen aus. "Es geht jetzt gar nicht darum, rote Linien zu formulieren", sagte er. Dass zum Beispiel ein Mindestlohn von zwölf Euro, bezahlbares Wohnen und stabile Renten sehr wichtige Fragen für die SPD seien, sei bekannt.

Die FDP hatte nach den Gesprächen mit SPD und Union erkennen lassen, dass die Parteien noch weit auseinanderlägen. CDU und CSU sei man inhaltlich näher. Es habe in konstruktiven Gesprächen "wenig Klippen" gegeben. Allerdings verwies Wissing auch darauf, dass die Steuerpolitik in der Vergangenheit eine große Hürde mit der CDU gewesen sei. Die FDP sei hier inhaltlich zwar näher an CDU und CSU. "Aber der Umsetzungswille der Union in der Vergangenheit, was Steuerreformen angeht, war auch überschaubar." Während der letzten schwarz-gelben Koalition hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) im Mai 2010 zum Ärger der FDP ursprünglich avisierten Steuersenkungen eine Absage erteilt.