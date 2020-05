Teilnahme an Corona-Demo

Nach dem umstrittenen Auftritt bei einer Anti-Corona-Demonstration lässt Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich seine Funktion im Bundesvorstand der Liberalen vorerst ruhen. Das teilte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, am Mittwoch nach einer Sondersitzung des FDP-Bundesvorstandes mit.

Daran habe auch Kemmerich teilgenommen. Dieser habe der FDP "schweren Schaden" zugefügt, sagte Buschmann. In der Sitzung des Bundesvorstands. Auch am Tag zuvor habe es bei der Bundestagsfraktion erhebliche Kritik an Kemmerich gegeben.

Kemmerich bezeichnete seine Teilnahme an einer Anti-Corona-Demonstration vergangenen Samstag in Gera in einer persönlichen Erklärung als "Fehler". Er habe es damit politischen Gegnern ermöglicht, gegen die FDP zu hetzen. Es mache ihn aber persönlich betroffen, dass er nun öffentlich der Verfassungsfeindlichkeit bezichtigt werde. Er werde überlegen, welche Rolle er bei den Liberalen künftig noch einnehmen könne und wolle.

Kemmerich hatte am Samstag an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Dabei hatte er weder einen Mundschutz getragen, noch sich an die empfohlenen Abstandsregeln gehalten. Thüringens Kurzzeit-Ministerpräsident räumte ein, sich während der Kundgebung falsch verhalten zu haben und betonte, keine Sympathien für die AfD zu pflegen.

FDP-Chef Lindner warf ihm daraufhin vor, sich nicht ausreichend von den bei der Demonstration ebenfalls teilnehmenden AfD-Politikern distanziert zu haben. "Er hat damit die Argumente der FDP geschwächt", so Lindner am Montag.