Am 3. März übernahm der Limburger Bischof Georg Bätzing den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz von seinem Vorgänger Kardinal Reinhard Marx. In bewegten Zeiten: Die katholische Kirche steckt mitten in einer Reformdebatte, auch die Frage nach Entschädigungen für Missbrauchsopfer ist noch nicht geklärt. Und dann kam Corona. Seitdem versuchen Bätzing und sein Mitstreiter Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, den Synodalen Weg fortzuführen. Ein Gespräch über die Kirche in Zeiten der Pandemie.