Detailansicht öffnen Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Staje hat sich zu Verhandlungen bereit erklärt. (Foto: Majdi Mohammed/AP)

Beide sind 18 Jahre alt, es liegen nur 30 Autominuten zwischen ihren Heimatorten, aber sie leben in verschiedenen Welten: Die Israelin Ruth Messinger und Ahmad Abjat. Während Abjat an diesem Tag an einer Demonstration mit Tausenden anderen Palästinensern in Jericho teilnimmt, ist Messinger mit ihren Freunden ins Protestcamp gegenüber dem Amtssitz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gezogen. Am nächsten Tag hat sie für ihr Abitur die Biologieprüfung zu bestehen, aber das kann warten. "Das ist wichtiger. Hier geht es um unsere Zukunft." Sie ist von ihrem Heimatort Mevo Choron hergekommen, der rund zehn Kilometer von jenem Gebiet entfernt liegt, das sie "Judäa und Samaria" nennt. Für Abjat ist dieser Flecken Erde dagegen "Palästina", sein Heimatort ist Fasail.

"Ich bin der Ansicht, das ist unser Land. Das ganze Land!"

Warum sie hier sei? "Weil ich für mein Land einstehe. Ich kämpfe dafür. Ich will nicht, dass mein Land in einen Krieg gezogen wird. Ich will nicht, dass mein Land voller Blut sein wird." Warum sie davon ausgehe, dass dies geschehen werde? "Wegen des palästinensischen Terrors. Mein Vater hat Freunde verloren, meine Mutter auch."

Ein Staat, in dem Israelis und Palästinenser gemeinsam leben, kann sie sich nicht vorstellen. Aber auch eine Zwei-Staaten-Lösung lehnt sie ab - und damit auch den Plan von US-Präsident Donald Trump, auf dessen Basis Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von 1. Juli an laut dem Koalitionsvertrag mit der Annexion von Teilen des Westjordanlandes beginnen kann. Der Plan sieht auch die Schaffung eines palästinensischen Staates auf dem restlichen Gebiet vor - nach vier Jahren Verhandlungen und unter der Bedingung, dass es keine Armee gibt und Israel die Kontrolle über Sicherheitsfragen übernimmt.

Messinger ist strikt dagegen. "Warum?", fragt sie sich selbst und gibt gleich eine Antwort: "Weil ich glaube, dass es eine Honigfalle ist. Denn man gibt Recht über das Land den Palästinensern. Ich bin der Ansicht, das ist unser Land. Das ganze Land!" Wenn man nun Souveränität auf die rund 130 Siedlungen ausdehne und den Palästinensern erlaube, einen eigenen Staat zu bauen, "dann werden wir unser Land verlieren". Deshalb sei sie gegen Trumps Plan. "Dieses Land wurde unseren Vätern und Müttern schon in der Bibel versprochen. Daran glauben wir!"

Ob man dieses Land nicht mit den Palästinensern teilen könne? "Wir können nicht einmal einen Meter aufgeben. Wir dürfen nicht einmal einen Meter aufgeben." Ihre Familie haben den Holocaust überlebt und stamme ursprünglich aus Tschechien, Polen und Deutschland. "Sie haben mit ihren Fingern, ihrem Blut und ihrem Schweiß das Land aufgebaut. Sie haben so hart dafür gearbeitet."

Eine Stunde vorher hat Abjat in Jericho über die Besetzung des Westjordanlandes durch die Israelis geklagt. "Sie wollen unser Land, sie wollen immer mehr von unserem Land. Und eigentlich wollen sie uns weghaben. Aber ich werde nie meine Region, mein Haus und mein Land verlassen. Ich werde dafür kämpfen." Er wolle nach dem Abitur Anwalt werden und dafür in Abu Dis studieren - jener Stadt, in der die Reste eines Gebäudes stehen, das einmalals Parlament für einen Staat Palästina vorgesehen war.

Jetzt geht er auf Demonstrationen, um den Trump-Plan aufzuhalten. Denn dass den Palästinensern nur ein Teil des Westjordanlandes zugesprochen werde solle, hält er für "ungerecht und einen Verstoß gegen internationales Recht". Er gehe davon aus, dass die internationale Staatengemeinschaft einschreite. "Uns wurde seit Jahrzehnten ein eigener Staat versprochen. Mit Jerusalem als Hauptstadt."

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Staje bot am Dienstag über das Nahost-Quartett (UNO, EU, Russland und USA) Verhandlungen an. Die Palästinenser fordern das gesamte Westjordanland und den Gazastreifen. Netanjahu beriet mit US-Vertreter Avi Berkowitz in Jerusalem, ob er nun, wie von ihm angekündigt, am 1. Juli erste Schritte zur Umsetzung des Trump-Plans vornehmen soll. Über die Folgen sind sich die Israelin und der Palästinenser einig: "Es wird ungemütlich", meint Messinger. Für Abjat "geht der Kampf weiter".