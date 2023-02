Von Peter Münch

Sie nimmt es gerade mit einer ganzen Männerriege auf, und diese Männer sind sehr mächtig: Regierungschef Benjamin Netanjahu ist darunter, dazu noch ein paar Minister wie der für Justiz und der für Nationale Sicherheit - und wenn man deren Philippiken glauben will, dann ist Gali Baharav-Miara, 63, so etwas wie der Staatsfeind Nummer 1 in Israel. Als "Sicherheitsrisiko" wird sie bezeichnet, Pläne für eine Art Putsch werden ihr unterstellt. Dabei macht die Juristin gerade nur ihren Job, und das heißt in diesen Zeiten: Sie verteidigt den Rechtsstaat und die Demokratie in Israel.