Die Bürger müssen Anfang März wieder an die Urnen. Die Schuld daran geben viele dem amtierenden Premier Benjamin Netanjahu. Er will unbedingt wieder regieren.

Detailansicht öffnen Spaltet das Land: In Israel treibt der Fall Benjamin Netanjahus Demonstranten auf die Straße – gegen ihn und für ihn, wie hier in Jerusalem. (Foto: Ahmad Gharabli/AFP)

Sie harren seit Tagen bei Wind und Regen aus: Am Rande des Unabhängigkeitsparks im Zentrum von Jerusalem haben Israelis ein Dutzend Zelte und Tische aufgestellt, dazwischen hängen neben israelischen Fahnen Transparente. "Bibi tritt zurück!", steht auf einem Plakat - Bibi ist der Spitzname von Premierminister Benjamin Netanjahu. Auf einem anderen Banner wird gefragt: "Wo bleibt die Moral?" Zwei Frauen und ein Mann versuchen mit Leuten, die in ihren Autos auf der Agron-Straße im Stau stehen, ins Gespräch zu kommen. "Haut ab!", rufen drei Handwerker aus einem Lastwagen.

Dror Elimelech lässt sich davon nicht einschüchtern. Der 46-jährige Leiter eines Kundenbetreuungscenters hat sich extra Urlaub genommen, um seit Tagen Überzeugungsarbeit auf der Straße zu leisten: "Netanjahu muss zurücktreten. Er glaubt, ihn kann niemand ersetzen. Und viele nehmen ihm das ab", sagt Elimelech. Jetzt, da die Regierungsverhandlungen zum zweiten Mal gescheitert seien und Israel am 2. März 2020 auf die dritte Wahl binnen eines Jahres zusteuert, müsse jedem Bürger klar sein: "Es geht Netanjahu nur um sich selbst, nicht um das Wohl des Landes. Nur wegen ihm wird noch einmal gewählt."

Nach Ansicht des Managers hat Netanjahu durchaus Positives für das Land in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik geleistet. Aber nach drei Anklagen wegen Korruption sei es für Netanjahu Zeit zu gehen. "Wenn jemand so eine Last von krimineller Verantwortung auf seinem Rücken trägt, dann soll er zurücktreten und sich darum kümmern. Wenn er seine Unschuld bewiesen hat, dann kann er zurückkommen und hat dann vielleicht noch mehr Anhänger." Für ihn sei es "eine Frage der Moral, über die nicht nur vor Gericht entschieden wird", erklärt der Familienvater. "Es geht um den moralischen Weg, den wir als Land gehen. Hier geht es auch um das Land, in dem meine Kinder aufwachsen."

Seine Ministerämter legt der Premier nieder. Sonst hätte der Staatsanwalt ihn dazu gezwungen

Wenige Hundert Meter weiter werden vor der Balfour-Straße 6, der Residenz des Premierministers, ebenfalls Fahnen geschenkt. Hier haben sich vier Israelis im Rentneralter versammelt, die alle Gründe sehen, warum Netanjahu Premierminister bleiben sollte: "Weil er mit den Mächtigen der Welt verhandeln kann", sagt Naomi Dromi. "Er bietet Iran die Stirn, was gerade die Europäer nicht machen", findet David Klein. "Er ist für Israels Aufstieg zur Wirtschaftsmacht verantwortlich", ist Naom Hillel überzeugt, und Juli Dover erklärt: "Ohne ihn würden die Araber regieren." Alle vier sind überzeugt davon, dass Netanjahu am 26. Dezember in der Likud-Partei erneut zum Vorsitzenden gewählt wird, auch wenn er zum ersten Mal seit 14 Jahren mit Gideon Saar einen Konkurrenten hat.

Am Donnerstag, dem Tag, nachdem zu Mitternacht die letzte Frist zur Regierungsbildung aufgelaufen war, gab Netanjahu dem Obersten Gericht bekannt, dass er zum 1. Januar die Ministerien für Agrar, Soziales, Diaspora und Gesundheit abgeben werde. So verlangen es die Regeln: Ein Minister muss bereits bei Anklageerhebung sein Amt aufgeben, ein Ministerpräsident erst nach einer Verurteilung. Netanjahu kam damit einer Aufforderung durch den Generalstaatsanwalt zuvor. Nach diesem Schritt begann Netanjahu gleich mit dem Wahlkampf: Er besuchte in Jerusalem eine religiöse Schule. Deren Leiter Tzvi Tau führt die extrem rechte Noam-Partei an, die vor der Wahl im September mit einem Thema Wahlwerbung gemacht hat: dem Kampf gegen Homosexuelle. Netanjahu will erreichen, dass Noam nicht mehr antritt, um seinem rechtsnationalen Likud keine Stimmen wegzunehmen.

Netanjahus Rivale Benny Gantz beschränkte sich am Donnerstag auf einen Auftritt in der Knesset. Er warf Netanjahu erneut vor, nur im Amt bleiben zu wollen, um sich Immunität zu sichern. Von einer Seite bekam der Regierungschef dabei Unterstützung: Der frühere Verteidigungsminister Avigdor Lieberman erklärte, er würde einen Deal unterstützen, dass Netanjahu nicht ins Gefängnis müsse, wenn er dafür die Politik verlasse.