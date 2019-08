19. August 2019, 04:07 Uhr Vormalige "Grace 1" Iranischer Tanker verlässt Gibraltar mit unbekanntem Ziel

Der iranische Tanker Adrian Darya- 1 , vormals Grace 1 , ist wieder in internationalen Gewässern.

, vormals , ist wieder in internationalen Gewässern. Das Schiff verließ Gibraltar mit unbekanntem Ziel, Irans Regierung hatte zuvor versprochen, dass es kein Öl nach Syrien bringen werde.

Bis zuletzt hatten die USA versucht, den Tanker zu beschlagnehmen.

Der mehr als sechs Wochen lang festgesetzte Supertanker mit iranischem Öl hat Gibraltar verlassen. Das gab Irans Botschafter in London, Hamid Baeidinedschad, bekannt. "Hiermit bestätigen wir, dass unser Tanker nach 45 Tagen Gibraltar in Richtung internationale Gewässer verlassen hat", schrieb der Botschafter.

Dem auf Schiffsverkehr spezialisierten Internetportal Marinetraffic.com zufolge nahm das Schiff seine Fahrt Richtung Süden auf. Später änderte es den Kurs nach Osten. Das Ziel ist jedoch weiter unklar. Zwei Expertenteams hatten nach Angaben Baeidineschads das Schiff startklar gemacht.

Das oberste Gericht des britischen Überseegebiets an der Südspitze der iberischen Halbinsel hatte dem Tanker bereits am Donnerstag freie Fahrt gewährt. Das Außenministerium in London betonte, Iran müsse sich nun an seine Zusicherung halten, die Ladung nicht nach Syrien zu bringen. Iran versicherte jedoch schriftlich gegenüber dem Ministerpräsidenten von Gibraltar das Öl werde nicht nach Syrien verschifft. Damit wächst die Hoffnung auf eine Deeskalation in dem schwelenden Konflikt zwischen Iran und mehreren westlichen Ländern, darunter Großbritannien und den USA.

Die Grace 1 wurde inzwischen in Adrian Darya-1 umbenannt und soll unter iranischer Flagge fahren, wie Teheran mitteilte.

Gibraltars Regierung weist Beschlagnahme-Entscheidung von US-Gericht zurück

Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker Anfang Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen an Syrien festgesetzt. Damit würde das Schiff gegen EU-Sanktionen gegen das Bürgerkriegsland verstoßen, so lautete der Vorwurf. Der Kapitän und weitere Mitglieder der Besatzung wurden vorübergehend festgenommen, kamen aber wieder auf freien Fuß. Teheran drohte mit Vergeltung und bestellte mehrmals den britischen Botschafter ein.

Vergeblich versuchte die US-Regierung bis zuletzt, den Tanker am Auslaufen zu hindern. Ein Bundesgericht wollte das Schiff beschlagnahmen lassen. Das wies die Regierung in Gibraltar aber am Sonntag zurück: Die Verfügung eines Bundesgerichts in Washington sei "untrennbar" mit den Sanktionen der USA gegen Iran verbunden, die aber mit denen der Europäischen Union nicht vergleichbar seien, hieß es.

Iran habe schließlich eingelenkt und das Ziel des Tankers geändert, teilte Gibraltars Regierung mit. Teheran bestand dagegen darauf, das Öl sei niemals für Syrien bestimmt gewesen.