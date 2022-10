Der schiitische Schah Tscheragh-Schrein in der iranischen Stadt Schiras wurde zum Schauplatz eines Terroranschlags des IS.

Der Islamische Staat (IS) hat sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) zu dem Anschlag auf einen schiitischen Schrein in der iranischen Stadt Schiras bekannt. Bei dem Anschlag sind Medien zufolge mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Frauen und Kinder.

Berichten zufolge handelte es sich bei den Opfern um Pilger und Beschäftigte des Schah Tscheragh-Schreins. "Ein Terrorist" habe den Ort attackiert, sagte der Chef der örtlichen Justizbehörden, Kasem Mussawi, im iranischen Staatsfernsehen. Ein Mann mit "Verbindungen zu 'Takfiri'-Gruppen'" sei festgenommen worden, hieß es weiter. Der Begriff "Takfiri" wird von den iranischen Behörden verwendet, um sunnitische Dschihadisten zu bezeichnen.

Wie die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, hat der Täter zunächst einen Mitarbeiter am Eingang des Schreins von Schah Tscheragh, einem Bruder des achten Imams Reza, erschossen, dann klemmte seine Waffe. Es gelang ihm das Gewehr zu reparieren und er eröffnete das Feuer auf die Gläubigen.

Präsident Ebrahim Raisi erklärte laut Berichten der staatlichen Medien, dass der Iran auf diese Tat reagieren werde: "Dieses Verbrechen wird definitiv nicht ungesühnt bleiben, und die Sicherheits- und Strafverfolgungskräfte werden denen, die den Anschlag geplant und ausgeführt haben, eine Lektion erteilen."

Der Anschlag in Shiras fand am gleichen Tag statt, an dem es im ganzen Land zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten kam, die, 40 Tage nach ihrem Tod, der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini gedachten. Einem Augenzeuge zufolge hatten Sicherheitskräfte in Aminis Heimatstadt Sakes sogar auf die Trauernden geschossen, die sich auf dem Friedhof zu einer Gedenkfeier versammelt hatten. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Insa meldete, rund 10 000 Personen hätten sich am letzten Tag der Trauerperiode beteiligt. Im Iran wird traditionell 40 Tage um ein Familienmitglied getrauert.