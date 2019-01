31. Januar 2019, 18:50 Uhr Iran Geld auf Umwegen

Deutschland, Frankreich und Großbritannien gründen eine Zweckgesellschaft, um trotz US-Sanktionen weiter Handel mit Teheran treiben zu können.



Von Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger , Bukarest/München

In den Affiches Parisiennes, dem Amtsblatt der französischen Hauptstadt, erschien am Mittwoch eine nüchterne Mitteilung über die Gründung der Instex SAS. Das Kürzel steht für Instrument in Support of Trade Exchanges, also Instrument zur Unterstützung des Handelsaustausches. Präsident der Vereinfachten Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3000 Euro ist der Deutsche Per Fischer. Im Aufsichtsrat sind mit den Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens alle Gesellschafter vertreten, genauer der Generalsekretär des Außenministeriums in Paris, der höchste Beamte des Londoner Außenministeriums und der Leiter der Wirtschaftsabteilung des Auswärtigen Amtes. Die Adresse lautet 139 rue Bercy - der Sitz des französischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums.

Die Instex ist jene Zweckgesellschaft, mit denen die drei Staaten ihren Firmen ermöglichen wollen, trotz der US-Sanktionen in der EU weiter legalen Handel mit Iran zu betreiben; eine Ausweitung auf weitere EU-Mitglieder wird angestrebt. Entsprechend erfreut gab sich Heiko Maas beim informellen Außenministertreffen in Bukarest: "Wir schaffen eine Möglichkeit, über die Geschäfte abgewickelt werden können." So würden die Europäer ihre Verpflichtungen erfüllen, sagte der Bundesaußenminister, und könnten im Gegenzug von Iran fordern, nicht in die militärische Uran-Anreicherung einzusteigen.

Instex-Geschäftsführer Fischer, 69, der bis 2014 für die Commerzbank tätig war, muss nach den Ankündigungen der US-Regierung von Donald Trump damit rechnen, selbst zum Ziel von Sanktionen zu werden. Wie die Aufsichtsräte, die als Diplomaten Immunität genießen, dürfte auch er bei Reisen durch einen Dienstpass weitgehend vor Festnahmen geschützt sein.

Die Europäer hatten Iran nach Präsident Trumps Aufkündigung des Atomabkommens einen solchen Zahlungskanal zugesagt. Die US-Sanktionen verbieten unter anderem Transaktionen mit Iran in Dollar abzuwickeln und drohen Firmen und Banken hohe Strafen für Geschäfte mit Iran an. Daher weigern sich viele Banken grundsätzlich, Zahlungen mit Iran zu übernehmen. Instex soll laut Diplomaten zunächst genutzt werden, um die Lieferung von Medikamenten und humanitären Gütern zu garantieren. Teheran hatte seinen Verbleib in dem Abkommen davon abhängig gemacht, weiter von den versprochenen wirtschaftlichen Vorteilen zu profitieren.

Wie gut das klappen wird, können die beteiligten Staaten schwer abschätzen. Die Zweckgesellschaft soll Forderungen europäischer Unternehmen verrechnen mit solchen aus Iran. Damit muss allerdings Instex sowohl in Iran als auch in der EU Banken finden, die bereit sind, mit ihr Transaktionen abzuwickeln. In Iran gibt es nach wie vor einige Banken, die nicht mit US-Sanktionen belegt sind und weiter Zugang zum internationalen Swift-System haben.

Auch muss Iran noch seine Hausaufgaben machen: Die Financial Action Taskforce (FATF) hat dem Land eine letzte Frist eingeräumt, das Bankensystem und seine Gesetze an die internationalen Standards zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzupassen; der FATF gehören die meisten Industrieländer an. Irans Parlament müsste dafür noch Gesetze verabschieden, was innenpolitisch in Teheran höchst umstritten ist. Auch muss InstexSAS erst noch Personal einstellen und eine Reihe organisatorischer Details klären, bis die Gesellschaft tatsächlich die ersten Geschäfte abwickeln kann.

Politisch gilt es, die Balance zu wahren zwischen Rettung des Atomdeals und der angemessenen Reaktion auf das sonstige Verhalten Irans. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini versicherte in Bukarest die "volle Unterstützung" der EU für Instex und betonte, dass sie nicht mit einer Verschlechterung der transatlantischen Beziehungen rechne. Am Mittwoch hatten sich die EU-Staaten auf eine die Instex-Gründung begleitende Erklärung geeinigt, in der Beunruhigung über Irans Raketenprogramm sowie Teherans Einfluss in regionalen Konflikten wie Syrien und Jemen geäußert wird. Verurteilt werden auch die jüngsten Anschläge auf Oppositionelle in Dänemark und den Niederlanden.