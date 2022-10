Feuer und Schüsse in Erwin-Gefägnis in Teheran

Im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend Feuer ausgebrochen sein. Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur Reuters zudem, es seien Schüsse von dem Gebäude in der iranischen Hauptstadt zu hören, in dem auch politische Gefangene inhaftiert sind.

Ein namentlich nicht genannter Regierungsvertreter sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, Unruhen unter "Schlägern" hätten zu dem Brand geführt. Die Lage sei jedoch inzwischen ruhig und das Feuer werde bekämpft. Den Zeugen zufolge waren die Straßen zum Gefängnis abgeriegelt und Krankenwagen und Sondereinsatzkräfte zu sehen.

Menschenrechtsgruppen kritisieren Zustände in Ewin

Im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen nicht nur zahlreiche politische Gefangene, sondern auch Demonstranten, die dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert sind. Menschenrechtsgruppen kritisieren seit längerem die Zustände in Ewin.

Wegen der seit Wochen anhaltenden Proteste im ganzen Land gerät die iranische Regierung immer stärker unter Druck. Nun sieht sich Präsident Ebrahim Raisi offenbar zu einer Reaktion gezwungen, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Geltenden Gesetze sollen überprüft werden

Die Nachrichtenagentur Irna verbreitet ein Statement von Raisi, in dem dieser - allerdings sehr vage gehaltene - Reformzusagen macht. Er sehe es als notwendig an, einige der im Land geltenden Gesetze "zu überprüfen, zu überarbeiten, zu aktualisieren und gegebenenfalls auch zu revidieren".

Auslöser der Unruhen, bei denen vor allem Frauen gegen den repressiven Kurs der Regierung und den Kopftuchzwang auf die Straße gehen, war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September.

Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück.