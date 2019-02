25. Februar 2019, 23:19 Uhr Mohammad Dschawad Zarif Irans Außenminister gibt Rücktritt bekannt

Der iranische Außenminister Zarif hat seinen Rücktritt eingereicht.

Er hat das Atomabkommen Irans mit den UN-Vetomächten und Deutschland maßgeblich mitgestaltet.

Konservativen in Iran war er wegen seiner Verbindungen in den USA und seines weltgewandten Auftretens suspekt.

Von Paul-Anton Krüger

Irans Außenminister Mohammad Dschawad Zarif hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Sein Sprecher Abbas Mussavi bestätigte am Montagabend einen entsprechenden Eintrag Zarifs im sozialen Netzwerk Instagram. Darin entschuldigte sich Zarif, dass er das Amt nicht weiter ausüben könne, und für alle "meine Unzulänglichkeiten in den vergangenen Jahren als Außenminister". Weder Zarif noch sein Sprecher nannten Gründe für den Rücktritt, den Präsident Hassan Rohani noch annehmen muss. Allerdings stand der 59-Jährige innenpolitisch zuletzt unter großem Druck, weil Iran nicht wie erhofft wirtschaftlich vom im Sommer 2015 geschlossenen Atomabkommen profitiert. US-Präsident Donald Trump hatte Amerikas Rückzug aus der Vereinbarung verkündet und die US-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt. Zarif gehörte zu den Architekten des Abkommens und stand in Iran für eine Annäherung an den Westen.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte er vor wenigen Tagen zu erkennen gegeben, dass sein Land sich ebenfalls aus dem Abkommen zurückziehen könnte, wenn die verbliebenen Partner nicht mehr dafür tun, damit Iran in den Genuss der versprochenen wirtschaftlichen Vorteile kommt. Zarif war bereits mehrmals vom Parlament vorgeladen worden. Noch in der vergangenen Woche war er zusammen mit Parlamentssprecher Ali Larijani nach Peking gereist, um über wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verhandeln. An den Terminen mit dem syrischen Staatspräsidenten Baschar al-Assad, der am Montag nach Teheran gereist war, nahm er dagegen nicht mehr teil.

Den Konservativen war Zarif suspekt

Zarif hatte Iran unter dem reformorientierten Präsidenten Mohammad Chatami als Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York gedient und war nach Rohanis Wahl im August 2013 zum Außenminister aufgestiegen. Konservativen in Iran war er wegen seiner Verbindungen in den USA und seines weltgewandten Auftretens suspekt, sie kritisierten ihn für seine enge Zusammenarbeit mit dem früheren US-Außenminister John Kerry und europäischen Offiziellen. Die Kündigung des Atomabkommens durch Trump gilt ihnen und auch dem Obersten Führer Ali Chamenei als Beleg, dass sie mit ihrem Misstrauen gegen die USA richtig lagen. Aus dem Umfeld von Präsident Rohani hatte es zuletzt geheißen, Anhänger von Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad arbeiteten am Sturz der Regierung.