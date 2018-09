17. September 2018, 18:59 Uhr Irak Zwischen Teheran und Washington

Das Zweistromland hat einen neuen Parlamentspräsidenten, der als Versöhner zwischen Sunniten und Schiiten auftritt. Doch schon befeuern Hardliner den Konflikt aufs Neue.

Von Dunja Ramadan

Noch wirkt Mohammed al-Halbusi ein wenig unsicher auf dem goldenen Barocksessel. Der frischgewählte irakische Parlamentspräsident spricht in seinem ersten Interview nach der Wahl mit dem TV-Sender al-Iraqiyya über die Herausforderungen, die der Irak nach dem Sieg über die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) zu meistern hat. Am Samstag wurde der 37 Jahre alte gemäßigt-islamische Sunnit, zuvor Gouverneur der mehrheitlich sunnitischen Provinz Anbar, zum Parlamentspräsidenten gewählt. Er erhielt im Abgeordnetenhaus in Bagdad 169 von 329 möglichen Stimmen, wie Parlamentskreise berichteten. Die Wahl ...