An der Parlamentswahl im Irak haben sich nach offiziellen Angaben nur 41 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt. Am niedrigsten sei die Beteiligung mit 31 bis 34 Prozent in der Hauptstadt Bagdad gewesen, teilte die Wahlkommission mit. Erste Ergebnisse wurden im Laufe des Montags erwartet. Mit einer grundlegenden Änderung der Machtverteilung wird nicht gerechnet. Als Favorit gilt die von dem Prediger Moktada al-Sadr angeführte schiitische Strömung. Daneben wird mit starkem Abschneiden des anderen schiitischen Blocks gerechnet, der Iran nahesteht. Viele Iraker und Irakerinnen blieben der Wahl aus Enttäuschung über die politische Elite fern. Ministerpräsident Al-Kasimi teilte am Montag per Twitter mit, irakische Sicherheitskräfte hätten den Vize-Chef der Terrormiliz IS festgenommen. Geheimdienstmitarbeiter hätten Sami Dschasim Mohammed al-Dschaburi bei einem "komplexen Einsatz" im Ausland gefasst.