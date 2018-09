23. September 2018, 18:51 Uhr Innere Sicherheit Kritik an Dortmunder Polizei

Bei zwei rechtsextremen Demonstrationen sollen vergangene Woche antisemtische Parolen gerufen worden sein - ohne dass Beamte einschritten. Nun fordert die SPD in Nordrhein-Westfalen Aufklärung.

Die SPD in Nordrhein-Westfalen verlangt von Landes-Innenminister Herbert Reul (CDU) Aufklärung zum Umgang mit zwei rechtsextremen Demonstrationen am vergangenen Freitag in Dortmund. Dort sollen antisemitische Parolen gerufen worden sein, ohne dass die Polizei einschritt. In einem Schreiben an Reul sprechen SPD-Generalsekretärin Nadja Lüders und zwei Landtagsabgeordnete von einer Fehleinschätzung der Lage durch die Polizei, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet. In dem Brief äußerten sich die oppositionellen SPD-Politiker beunruhigt über die Vorkommnisse in Dortmund, hieß es weiter. "Wir fragen uns jetzt, ob so die Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung gegenüber Rechtsextremismus in unserem Land aussieht", zitiert die Zeitung aus dem Schreiben.

Nach Angabe der Polizei wurden die Aufzüge der knapp 200 Extremisten von 80 Beamten in Uniform und zivil begleitet. Danach war Kritik an der Polizei laut geworden, weil diese nicht eingeschritten sei. Der Grünen-Politiker Volker Beck twitterte: "Ca 300 Neonazis laufen de facto ohne Polizeibegleitung durch die Straßen, schreien u.a. ,Wer Deutschland liebt, ist Antisemit'." Er forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Landesminister Reul auf, Stellung zu nehmen. Die Dortmunder Polizei prüft inzwischen den Verdacht der Volksverhetzung. Aussagen und Parolen von Rechtsextremisten seien dokumentiert worden und würden konsequent strafrechtlich verfolgt, betonte die Polizei. Die Bilder wirkten in der Tat "verstörend".