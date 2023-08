Nach Zusammenstößen zwischen Muslimen und Hindus hat Indiens Oberstes Gericht die Regierung zum Einsatz zusätzlicher Polizeikräfte aufgefordert. Auch müssten die Behörden durch mehr Überwachungskameras in der National Capital Region (NCR) für mehr Sicherheit sorgen, so das Gericht am Mittwoch. Zur NCR gehören neben der Hauptstadt Neu Delhi das angrenzende Finanz- und Technologiezentrum Gurgaon im Bundesstaat Haryana sowie einige Städte des Bundesstaates Uttar Pradesh. Die Gewalt war am Montag nach einer Prozession hinduistisch-nationalistischer Gruppen in Haryana ausgebrochen. Eine Moschee wurde in Brand gesteckt und sechs Menschen getötet, darunter ein Geistlicher.