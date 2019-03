14. März 2019, 18:46 Uhr Immobilien Bayern gegen alle

Der Bund und 15 Länder sind sich einig bei der Reform der Grundsteuer. CSU-Ministerpräsident Söder allerindgs sperrt sich und will einen eigenen Weg gehen.

Von Cerstin Gammelin und Wolfgang Wittl, Berlin/München

Bayern lehnt den von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und 15 Landesministern ausgehandelten Kompromiss zur Reform der Grundsteuer ab. "Das jetzige Konzept ist nicht zustimmungsfähig", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Er sehe zwei Grundbedingungen als nicht erfüllt an: Der Vorschlag von Scholz sei zu bürokratisch. Zudem schüre er die große Sorge vor Mieterhöhungen. "Wir wollen eine bürgerfreundliche Lösung", sagte Söder. Dazu sei ein Neuanfang der Verhandlungen nötig. "Die Jacke ist von Anfang an falsch eingeknöpft. Da hilft es nicht, jetzt einfach weiter zu knöpfen."

Am Donnerstagmittag waren in Berlin erneut Beratungen von Scholz mit den Länderfinanzministern über die neue Berechnung der Grundsteuer zu Ende gegangen. Die Länderminister hatten sich bis auf Bayern grundsätzlich auf Eckpunkte für die Reform geeinigt und den federführenden Bundesminister Scholz gebeten, nun einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Scholz sprach von einem "großen Meilenstein". Gegenüber den bisherigen Plänen solle es weitere Vereinfachungen geben. Auch Monika Heinold, Grünen-Finanzministerin aus Schleswig-Holstein, sprach von einem "deutlichen Schritt nach vorn". Sie warnte zugleich, die Reform dürfe "jetzt nicht an Bayern scheitern". Um das Gesetz durch das Bundeskabinett zu bringen, muss die CSU zustimmen.

Der CSU-Chef wies die Sorge umgehend zurück: "Wir wollen keine Generalblockade", sagte er. Söder kündigte an, am Donnerstagabend im Koalitionsausschuss in Berlin einen Vorschlag zu unterbreiten, wie eine für alle tragbare Lösung der Reform gefunden werden könnte, die vom Bundesverfassungsgericht gefordert wird. Er läuft darauf hinaus, Bundesfinanzminister Scholz zu entmachten: Nicht mehr Scholz, sondern die Koalition soll für die Grundsteuerreform zuständig sein. "Wir müssen im Koalitionsausschuss entscheiden", sagte er. Söder will dazu eine Arbeitsgruppe mit Partei- und Fraktionsspitzen gründen. Für die CSU sollen Bayerns Finanzminister Albert Füracker und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Tisch sitzen.

Hinter dem Veto Bayerns steht das Interesse, künftig als Bundesland selbst darüber zu entscheiden, wie die Grundsteuer berechnet werden soll. "Wir können uns eine regionale Öffnungsklausel vorstellen", sagte Söder. Damit deutet er einen Ausweg im Streit mit den anderen Ländern und dem Bund an. Sollte Söder sich durchsetzen und für Bayern einen Sonderweg erreichen, würde die CSU das Gesetz im Bundeskabinett nicht blockieren und damit den Weg dafür frei machen, dass die anderen Länder die Reform durchziehen könnten.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen. Sie bringt jährlich 14 Milliarden Euro ein; viele Gemeinden sind auf das Geld angewiesen. Die Neuberechnung ist deshalb so heikel, weil praktisch jeder Bürger zahlen muss, der in Deutschland wohnt. Die Eigentümer von Immobilien müssen die Steuer entrichten, dürfen sie jedoch bisher auf die Mieter umlegen. Jede Erhöhung zieht deshalb Mietsteigerungen nach sich. Das Bundesverfassungsgericht hat die Reform gefordert, weil die Grundsteuer mit Werten aus den Jahren 1935 und 1964 berechnet wird und ungerecht ist. Die Richter haben der Bundesregierung bis Ende des Jahres Zeit gegeben, das Gesetz zu modernisieren. Klappt das nicht, fallen die Grundsteuer und damit die Einnahmen daraus weg.

Scholz und die 15 Länderminister haben sich bisher auf ein Modell verständigt, das über pauschale Nettokaltmieten auch eine Wertentwicklung von Immobilien berücksichtigt. Dabei sollen Wohnungsbaugenossenschaften besonders bewertet werden, um Wohnen nicht zu verteuern. Scholz will das Gesetz bis Ostern vorlegen.