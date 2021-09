Maria Kolesnikowa lächelt in jede Kamera des Staatsfernsehens und formt auch in Handschellen noch ihr Herz.

Wer in Belarus den Machtanspruch von Diktator Alexander Lukaschenko infrage stellt, gefährdet in seiner Logik gleich die gesamte Nation. Den Belarussen sei zu wünschen, dass Lukaschenko sich nicht so lange an der Macht hält, kommentiert SZ-Autorin Silke Bigalke.