BBC: Johnson will Parlament vor Brexit-Termin zu Pause zwingen

Boris Johnson ist Großbrianniens neuer Premierminister und will unbedingt zum 31. Oktober aus der EU aussteigen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Informationen der BBC eine Parlamentspause erzwingen. Damit könnte er die Abgeordneten an der Blockade des zum 31. Oktober geplanten Austritts aus der EU hindern.

Er werde die Königin bitten, die Unterhaus-Sitzungen wenige Tage nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am kommenden Dienstag vorerst zu unterbrechen, berichtet die BBC am Mittwoch. Das Parlament soll den BBC-Informationen zufolge erst am 14. Oktober wieder zusammentreten, wenn die Königin formell das Programm von Johnsons Regierung vorstellen soll. Das wäre nur zwei Wochen vor dem geplanten Austritt des Landes aus der Europäischen Union Ende Oktober.

Mit einem solchen Schritt würde Johnson angekündigten Plänen der Oppositionsparteien zuvorkommen. Sie hatten einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Sie hofften dabei auch auf Unterstützung von Konservativen, die ebenfalls gegen einen EU-Austritt des Landes ohne Deal sind. Für ein solches Gesetz bliebe bei einer Parlamentsunterbrechung aber vor dem 31. Oktober nicht genügend Zeit. Johnson besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten - mit oder ohne Abkommen.

Es hatte in letzter Zeit schon Gerüchte gegeben, dass er das Manöver, das als prorogation (Vertagung) bezeichnet wird, erwäge. Unter #BlocktheCoup wird seit Tagen auf Twitter protestiert. Johnson hat bislang den Weg einer Suspendierung des Parlamentes nicht ausgeschlossen.

Nach dem Bericht der BBC kam sofort heftige Kritik an Johnson auf. Labour-Vizechef Tom Watson twitterte, es handele sich um einen "skandalösen Affront gegen unsere Demokratie". Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper schrieb: "Boris Johnson versucht, die Königin auszunutzen, um Macht in seinen eigenen Händen zu konzentrieren." Schottlands Erste Ministerin Nicola Sturgeon forderte, dass die Abgeordneten sich gegen den Premierminister vereinigten.

Auch aus den eigenen Reihen formierte sich Widerstand. Der Remainer und Tory-Hinterbänkler Dominic Grieve sprach von einer "unerhörten Handlung", die zu einem Misstrauensvotum gegen Johnson führen könne und an der die Regierung zerbrechen werde. Rückendeckung kam etwa von Tory-Chairman James Cleverly: "Das ist, was alle Regierungen machen", schrieb er auf Twitter.

Die Regierung äußerte sich zunächst nicht dazu. Der BBC-Reporterin Laura Kuenssberg zufolge wussten nur wenige Minister zuvor von dem Plan.

Der Kurs des britischen Pfundes rutschte nach ersten Meldungen über die mögliche prorogation ab.