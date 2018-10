18. Oktober 2018, 18:21 Uhr Griechenland Abschied im Zorn

Der Rücktritt des Athener Außenministers Kotzias ist für Premier Tsipras ein harter Schlag.

Von Christiane Schlötzer , Athen

Nikos Kotzias, der scheidende griechische Außenminister, verabschiedete sich mit einem Dichterwort, verpackt in einen Tweet: "Sie haben alles getan, um mich zu begraben - aber sie haben vergessen, dass ich das Samenkorn bin." Der Satz stammt von dem griechischen Poeten Dinos Christianopoulos - und er klingt nach Aufruhr. Der Rücktritt des Ministers trifft die Regierung von Premier Alexis Tsipras zu einer ungünstigen Zeit. Kotzias und Tsipras hatten zuletzt gemeinsam politischen Mut bewiesen. Sie setzten sich ein für das Ende des Namensstreits zwischen Athen und Skopje, der die Beziehungen der Nachbarn schon seit Anfang der Neunzigerjahre belastet. In Griechenland wurde der Balkanstaat bislang nur mit dem Buchstabenkürzel Fyrom (Former Yugoslav Republic of Macedonia) bezeichnet, aus Sorge vor Gebietsansprüchen auf die nordgriechische Region Mazedonien.

Im Juni einigten sich Tsipras und sein Kollege Zoran Zaev auf ein Abkommen, das dem Konflikt ein Ende setzen soll: durch den neuen Staatsnamen Nord-Mazedonien. Er soll dem Land den Weg in Nato und EU öffnen. Die USA und die EU setzen auf die Vereinbarung, sie soll russischen Einflussversuchen auf dem Balkan entgegenwirken. In Skopje muss das Abkommen noch gebilligt werden, eine Volksabstimmung ist bereits gescheitert.

Eine Mehrheit der Griechen ist nach Umfragen allerdings ebenfalls gegen den Vertrag, und die Gegner haben in der Regierung einen lauten Fürsprecher, der gern nationalistische Stimmungen anheizt: Verteidigungsminister Panos Kammenos. Er führt den kleinen rechtspopulistischen Koalitionspartner, die Partei Anel (Unabhängige Griechen). Kammenos betrieb zuletzt eine Art Nebenaußenpolitik. So schlug er bei einem Besuch in Washington vor, von einer Aufnahme Mazedoniens in die Nato abzusehen und dafür eine Allianz der Draußengebliebenen, eine "kleine Nato" auf dem Balkan zu bilden, unter Schirmherrschaft der USA.

Mit dem Rest der Regierung in Athen hatte Kammenos diesen Vorschlag nicht besprochen. Das hätte eigentlich dazu führen können, dass der Verteidigungsminister, der schon oft durch Alleingänge aufgefallen ist, gehen muss. Das aber wäre das Ende der Tsipras-Regierung gewesen. Ohne die kleine Anel hätte Tsipras' Linkspartei Syriza keine Mehrheit mehr im 300-köpfigen Parlament. Die ist ohnehin schon auf drei Sitze geschrumpft.

Am Dienstag kam es dann zum Showdown im Kabinett. Kammenos warf Kotzias vor, er habe Mittel aus einem "Geheimfonds" missbraucht und sei "ein Mann" von US-Investor George Soros. Kotzias soll Kammenos dann Verschwendung von Geld des Verteidigungsressorts vorgehalten haben. Das ist auch zuständig für die EU-Mittel zur Unterbringung von Flüchtlingen. In dem Streit wartete Kotzias offenbar vergeblich auf rhetorische Unterstützung von Tsipras. Dass sie ausblieb, habe den Minister "tief verletzt", zitierte die Zeitung Kathimerini einen seiner Vertrauten. Mehrere Kabinettskollegen hätten sich entschieden, "mit wem sie gehen", twitterte der 67-Jährige nach dem Rücktritt.

Temperamentvoll war Kotzias immer. Er studierte Politische Wissenschaften und Volkswirtschaft in Athen und Gießen, sein Deutsch ist flüssig. Einst war er Kommunist, zuletzt parteilos. Das US-Außenministerium dankte ihm jetzt für seine Rolle bei dem "historischen" Namensdeal und der Verbesserung der amerikanisch-griechischen Beziehungen. Um die hatte sich Washington zu Beginn der Linksregierung Anfang 2015 noch Sorgen gemacht.

Der Chef der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, der zuletzt schon Neuwahlen verlangt hat, sagte: Tsipras sei nun eine "Geisel" von Kammenos und dessen Partei.