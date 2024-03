(SZ) Berlin ist die Stadt, in der bekanntlich alles möglich ist, im Guten wie im Schlechten. Und nun ist wieder etwas möglich geworden, was bislang zu den unerfüllbaren Träumen vieler Menschen gehörte, die ein Mal ein Bild von sich sehen möchten, wie sie sich noch nie gesehen haben. Ein Bild, das eine Seite von ihnen aufscheinen lässt, die sie selbst nur spüren oder andere in ihnen sehen sollen. Leider aber ist der Mensch an seine naturgegebene Erscheinung gebunden. Es sei denn, er ergreift die karnevalistische Initiative und verwandelt sich in das, was er eigentlich sein möchte. Ein Effekt von hoher küchenpsychologischer Tendenz, der aber bei der Betrachtung von Königen, Piraten und Vampiren, Prinzessinnen, Amazonen und Hexen oft vernachlässigt wird. Wie auch immer aber das unbekannte Wesen in uns aussehen mag - außer im Rheinland lebt es versteckt in der Seele des modernen Menschen. Bis zum Februar dieses Jahres, als in Berlin eine Blitzersäule ganze Arbeit geleistet hat.