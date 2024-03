(SZ) Peter Sloterdijk gehört neben Immanuel Kant und Markus Lanz zu den großen, im Prinzip deutschsprachigen Philosophen. In seinem Buch "Wer noch kein Grau gedacht hat" findet sich der Satz: "In jedem sehfähigen Dasein ist das Eintauchen in weltliche Farbigkeiten mitenthalten." Man könnte das auch so sagen: Menschen sehen Farben und leben mit ihnen. Aber dann handelte es sich nicht um bei Suhrkamp erscheinende Philosophie. Der aktuelle Papst ist zweifelsohne ein Mensch. Franziskus ist in seinem sehfähigen Dasein dieser Tage in eine besondere weltliche Farbigkeit eingetaucht, nämlich in das große Weiß. Mit dem ihm eigenen leicht magischen, manchmal aber auch leichthin labernden Realismus empfahl der Papst der Ukraine, sie solle doch den "Mut zur weißen Fahne" zeigen, denn der führe zu Verhandlungen. Des Papstes Farbenlehre kam bei sehr vielen, zumal in der Ukraine, sehr schlecht an. Das ist verständlich, denn wer möchte, im Kampf gegen den Erzaggressor stehend, die Kapitulation empfohlen bekommen? Das ist ungefähr so, wie wenn man dem Vatikan nahelegte, die letzten 2000 Jahre hätten doch gezeigt, wie mächtig der Teufel sei. Also sei es nun wirklich Zeit für einen Luziferaltar im Petersdom.