15. August 2019, 13:52 Uhr Gibraltar USA bremsen Freigabe des iranischen Öltankers aus

Im Streit um den in Gibraltar seit mehr als einem Monat festgesetzten iranischen Öltanker haben die USA in letzter Sekunde eine Freigabe gestoppt.

Zuvor war noch eine baldige Freigabe der Grace 1 erwartet worden.

erwartet worden. Das US-Justizministerium durchkreuzt das Vorhaben der britischen Regierung, die den Streit mit Teheran über den seit Wochen festgehaltene Schiff zu deeskalieren versuchte.

Im Fall des von Großbritannien in Gibraltar festgesetzten iranischen Öltankers ist womöglich doch keine rasche Freigabe in Sicht. Die USA dringen darauf, dass das Schiff Grace 1 weiter festgehalten wird. Ein entsprechendes Gesuch habe das US-Justizministerium gestellt, gab die Regierung der britischen Exklave Gibraltar am Donnerstag bekannt. Zuvor war noch erwartet worden, dass der Tanker bereits heute wieder hätte auslaufen dürfen.

Wie die Zeitung Gibraltar Chronicle berichtete, kam der Vorstoß des US-Ministeriums der geplanten Freigabe nur wenige Stunden zuvor. Der Kapitän der Grace 1 sowie drei Offiziere seien bereits aus der Haft entlassen worden. Das Oberste Gericht Gibraltars hat die Entscheidung, ob die Grace 1 freigegeben wird, offiziell auf 16 Uhr verschoben.

Das US-Justizministerium durchkreuzt mit seinem Antrag offensichtlich das Vorhaben der britischen Regierung, im Streit mit Teheran über den seit 4. Juli in Gibraltar festgehaltenen Tanker zu deeskalieren.

Diesen hatten die Behörden von Gibraltar in ihren Territorialgewässern gestoppt, weil er gegen EU-Sanktionen verstoßen haben soll. Demnach sollte die Ladung an eine Raffinerie in der syrischen Stadt Baniyas gehen, die wie andere syrische Staatsfirmen mit einem Embargo belegt ist. Iran wirft Großbritannien deswegen "Piraterie" vor und sieht in der Beschlagnahme einen Verstoß gegen das Atomabkommen.

Die Iraner hatten in der Straße von Hormus nach der Beschlagnahme der Grace 1 einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker, die Stena Impero, festgesetzt. Britische Marineinfanteristen hatten den unter panamaischer Flagge fahrenden Supertanker unter dem Verdacht geentert, er transportiere iranisches Öl nach Syrien. Das wäre ein Verstoß gegen EU-Sanktionen, die gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad verhängt wurden.

Die USA und Großbritannien hatten deshalb eine Marinemission zum Schutz der Handelsschifffahrt im Persischen Golf ins Spiel gebracht. Deutschland erteilte einem Militäreinsatz unter Führung der USA jedoch eine Absage.