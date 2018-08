16. August 2018, 18:49 Uhr Geiselnahme "Die Schüsse klingen noch im Ohr"

Ein Wort nur: Gladbeck. 30 Jahre sind vergangen und doch weiß jeder, was gemeint ist. Am Donnerstag gedachten Angehörige und Politiker der Opfer.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Das Grab von Silke Bischoff liegt in Heiligenrode im niedersächsischen Landkreis Diepholz, ganz in der Nähe von Bremen, wo ihre Tragödie begann. "Warum", steht auf der dunklen Steinplatte, "unser Liebstes", darunter der Name der Toten. Geboren am 9. September 1969, gestorben am 18. August 1988. Ermordet, getroffen von einer Kugel während einer fürchterlichen, von Verbrechern und Journalisten zum Medienereignis verzerrten Geiselnahme. Gladbeck.

Drei Jahrzehnte später kamen am Donnerstag nun Angehörige und Politiker auf den Friedhof, sie brachten Blumen mit und Worte. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling und Niedersachsens Ministerin Birgit Honé legten Kränze nieder und gedachten mit Silke Bischoffs Mutter und anderen Verwandten der Toten. In diesen drei Bundesländern hatte das Verbrechen seinen Lauf genommen.

Am 16. August 1988 überfielen die beiden Kriminellen Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner die Filiale der Deutschen Bank in Gladbeck. Tags darauf kaperten sie einen Bremer Linienbus, in dem auch die damals 18-jährige Silke Bischoff und der 14-jährige Italiener Emanuele de Giorgi saßen. Degowski erschoss de Giorgi am 17. August 1988. Der Polizist Ingo Hagen verunglückte an jenem Tag auf dem Weg zum Tatort tödlich. Silke Bischoff starb am 18. August 1988 bei einer Schießerei mit der Polizei im Fluchtauto auf der Autobahn bei Bad Honnef, laut offizieller Version durch ein Projektil aus Rösners Waffe. Wobei eine überlebende Geisel, Silke Bischoffs seinerzeit leicht verletzte Freundin Ines Voitle, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland jetzt versicherte, "dass es, wie bei mir auch, eine Kugel von draußen war". Dies sei ihre Überzeugung. "Er hätte es nicht gewagt, Silke zu erschießen."

Sie meint Rösner, der wie Degowski zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, Degowski kam im Februar 2018 frei. Ines Voitle erhebt schwere Vorwürfe. Die Polizei habe sich nie bei ihr entschuldigt. Die Reporter? "Die Menschenwürde war da nicht mehr da. Sie waren alle sensationsgeil." Wie Schlachtvieh habe sie sich gefühlt. "Und die Schüsse klingen noch im Ohr. Silvester war lange die Hölle für mich gewesen."

Über das Versagen von Staat und Berichterstattern wurde viel gesprochen und geschrieben. Zum 30. Jahrestag traten also Gesandte der betroffenen Reviere an Silke Bischoffs Ruhestätte, zum Grab von Emanuele de Giorgi in Italien gingen ein Kranz und an seine Familie ein Kondolenzschreiben. "Die 54 Stunden des Geiseldramas von Gladbeck", sagte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Laschet, "stehen wie kein anderes Ereignis der Geschichte der Bundesrepublik für Grenzüberschreitungen durch Medien gepaart mit Fehlern von Menschen und staatlichen Behörden beim Umgang mit einem Verbrechen." Es sei "überfällig, dass auch Nordrhein-Westfalen seine Verantwortung wahrnimmt".

Man könne das Geschehene nicht ungeschehen machen, sprach Bremens Bürgermeister Sieling, "aber wir können die Erinnerung daran wachhalten." Die Stadt Bremen will einen Gedenkort für die Opfer dieses Terrors namens Gladbeck schaffen - 30 Jahre danach.