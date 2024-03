Kriege und Krisen weltweit machen die Errungenschaften jahrzehntelanger Arbeit an der Gleichstellung der Geschlechter zunichte - das mahnt die Frauenorganisation der Vereinten Nationen UN Women am Internationalen Frauentag an. Zehn Prozent der Frauen leben demnach weltweit in extremer Armut und müssen mit weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag auskommen. In Konfliktgebieten ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen in extreme Armut geraten, 7,7 Mal höher als bei Männern. Vor diesem Hintergrund ruft die UN-Organisation ihre Mitgliedstaaten dazu auf, in die Stärkung der Rechte und die Gleichstellung von Frauen zu investieren.