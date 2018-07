23. Juli 2018, 18:53 Uhr Frankreich Visier auf - und zuschlagen

Der Skandal um Macrons Bewacher schlägt hohe Wellen. Jetzt bringt er auch den französischen Innenminister unter Druck.

Von Nadia Pantel , Paris

Alexandre Benalla, war lange Zeit stets an der Seite von Präsident Macron zu sehen gewesen. Nun zeigt ein Video, wie er einem wehrlos am Boden kauernden Mann auf den Kopf schlug. (Foto: Ludovic Marin/AFP)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erlebt die bislang größte Krise seiner Amtszeit. Opposition, Medien und Polizeigewerkschaften empören sich seit Ende der Woche über den Skandal um Alexandre Benalla. Der 26-Jährige gehörte zum Sicherheitsteam von Präsident Macron und wird beschuldigt, am 1. Mai, einen Demonstranten verprügelt zu haben. Am Donnerstag enthüllte Le Monde den Vorfall. Benalla wurde gefilmt, wie er gemeinsam mit einer Gruppe Polizisten rabiat gegen einen jungen Mann und eine junge Frau vorging und dem am Boden kauernden Mann auf den Kopf schlug. Benalla trug einen Helm mit Visier und Handschuhe. Zeugen sagten aus, sie hätten Benalla für einen Polizisten gehalten. Der Sicherheitsbeamte war auf seinen Wunsch an diesem 1. Mai vom Dienst freigestellt worden, um als Beobachter an einem Polizeieinsatz teilzunehmen.

Ein Skandal wurde aus dem Vorfall, da der Élysée-Palast darauf verzichtete, Benallas Übergriff den Ermittlungsbehörden zu melden. Macron war am 2. Mai von seinem Stabschef über Benallas Fehlverhalten informiert worden. Benalla wurde daraufhin für zwei Wochen suspendiert. Erst nachdem Le Monde den Vorfall öffentlich gemacht hatte, wurde Benalla am Freitag entlassen, zuvor waren Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden. Benalla wird sich nun wegen Amtsanmaßung und Gewalttätigkeit vor Gericht verantworten müssen. Mit ihm sind drei Polizisten und ein Mitarbeiter von Macrons Partei La République en Marche (LRM) angeklagt, denen vorgeworfen wird, Benalla gedeckt zu haben.

Benalla ist seit der Präsidentschaftskampagne Macrons ständiger Begleiter. Fotos zeigen ihn auf privaten Ausflügen wie auch bei Empfängen an der Seite des Präsidenten. Der Élysée-Palast gibt an, den Sicherheitsbeamten nach seiner Suspendierung im Mai nicht mehr mit entscheidenden Aufgaben betraut zu haben. Doch Benalla war sowohl bei der Parade zum Nationalfeiertag am 14. Juli neben dem Präsidenten zu sehen als auch im Bus der französischen Nationalelf, als diese auf den Champs-Élysées ihren Weltmeistertitel feierte. LRM-Chef Christophe Castaner sagte am Montag in einem Interview, dass Benalla im Bus keine Sicherheitsfunktion ausgefüllt habe, sondern "für das Gepäck zuständig" gewesen sei.

AFP meldete am Montag, dass Macron angeordnet habe, seinen Mitarbeiterstab neu zu organisieren, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Eine Stellungnahme des Präsidenten gibt es bislang nicht.

Am Montag wurde Innenminister Gérard Collomb im Untersuchungssausschuss zum Fall Benalla befragt. Collomb sagte, er verurteile "die Taten Benallas aufs Schärfste", es sei jedoch nicht seine Aufgabe gewesen, diese anzuzeigen. Collomb sagte, dass er am Sonntag kurz mit Macron über den Vorfall gesprochen habe, dieser sei jedoch "vor allen Dingen mit dem Voranbringen der Verfassungsreform befasst". Die Nationalversammlung hat die Debatte über die Verfassungsreform ausgesetzt, um sich mit dem Benalla-Skandal zu beschäftigen.