31. Juli 2018, 18:54 Uhr Frankreich Doppeltes Misstrauen

Macrons prügelnder Leibwächter beschäftigt das Parlament: Die Opposition nimmt den Fall als Anlass für gleich zwei Misstrauensanträge - Ärger erregt vor allem, dass der Präsident an dem Mann festhielt, obwohl er von dessen Verfehlungen wusste.

Von Nadia Pantel , Paris

"Was gemacht werden musste, wurde getan" - das war die zentrale Botschaft, die Frankreichs Premierminister Édouard Philippe den Abgeordneten der Nationalversammlung mitzuteilen hatte. Philippe sah sich am Dienstag mit gleich zwei Misstrauensanträgen konfrontiert. Einen hatte ein Zusammenschluss aus Sozialisten, Kommunisten und La France Insoumise eingereicht, den anderen die Republikaner. Beide werfen der Regierung vor, die Aufklärung in der Affäre um Emmanuel Macrons Sicherheitsbeamten Alexandre Benalla verschleppt zu haben. Philippe bezichtigte die Opposition in seiner Rede vor den Abgeordneten, dass sie den Fall Benalla "politisch instrumentalisieren" würde, um Präsident Macron zu schaden. Die Misstrauensanträge hatten von Anfang an eher symbolischen Wert. In Frankreichs Fünfter Republik haben Abgeordnete schon mehr als 100-mal Misstrauensanträge gestellt, ohne jemals eine Regierung zu stürzen. Ungewöhnlich ist jedoch, dass an einem Tag separat über zwei Misstrauensanträge abgestimmt wird. Macrons Partei La République en Marche (LRM) stellt in der Nationalversammlung mit 312 Abgeordneten die klare Mehrheit der 577 Stimmberechtigten. Am Donnerstag applaudierten sie ihrem Regierungschef Philippe extra frenetisch - an ihrer Unterstützung gab es keinen Zweifel. Zudem gelang es der Opposition im Vorfeld nicht, sich zu einigen. Der Parteivorsitzende der Sozialisten, Olivier Faure, sagte, dass er nicht für den Antrag der Republikaner stimme könne, "da wir keine gemeinsame Alternative vorbereiten wollen". Die Republikaner verweigern ihrerseits den Sozialisten ihre Stimmen.

Mauschelei, Selbstgerechtigkeit, Schwächung des Rechtsstaates

Auch wenn die unterschiedlichen Fraktionen getrennte Anträge gestellt haben, die Vorwürfe, die sie gegen Macron und die Regierung Philippe erheben, sind dieselben: Mauschelei, Selbstgerechtigkeit, Schwächung des Rechtsstaates. Der Konflikt nahm seinen Anfang, als Le Monde Mitte Juli das Fehlverhalten von Benalla bei der Demo zum 1. Mai öffentlich machte. Benalla war vom Dienst freigestellt worden, um als Beobachter an einem Polizeieinsatz teilzunehmen. Doch anstatt zu beobachten, setzte er sich einen Polizeihelm auf und ging rabiat gegen Demonstranten vor. Obwohl der Vorfall sowohl Macron als auch dessen Stabschef im Élysée-Palast bekannt war, behielt Benalla Job, Dienstwagen und Dienstwohnung. Zu wichtigen Anlässen wurde er weiter eingesetzt.

Macron wartete fünf Tage, bis er sich zu den Vorwürfen äußerte. Er übernahm zwar Verantwortung, gestand jedoch kaum Fehler ein und griff stattdessen Justiz, Opposition und Presse an. Den Vorfall selbst bezeichnete Macron als "Sturm im Wasserglas".

Ende vergangener Woche begann Benalla, sich in einer Serie von Interviews zu erklären. Er trat ohne Bart, mit neuer Brille und in Anzug und Krawatte auf. Nichts sollte an den rabiaten Auftritt als Demo-Prügler erinnern. In seiner Version der Ereignisse reagierte er in einer Art Notwehr auf gewalttätige Demonstranten. Er schimpfte auf die Gewerkschaft der Polizei, die ihn kritisiert hat, und deutete an, dass es in Politik und Polizei womöglich Menschen gäbe, die ihm schaden wollten und das Video deshalb an die Medien gegeben hätten. Auf Benallas Verteidigungsversuche folgte am Montag ein Dämpfer für den Sicherheitsmann: Die Pariser Staatsanwaltschaft eröffnete ein zweites Ermittlungsverfahren gegen ihn. Benalla ist auf einem weiteren Video vom 1. Mai als Gewalttäter identifiziert worden.