2. August 2019, 18:46 Uhr Fotografie "Ich wünschte, ich hätte dieses Foto nie gemacht"

Der 25 Jahre alte Syrer Tim Alsiofi zeigt mit seinen Bildern das Leben der Zivilisten im Bürgerkrieg. Ein Gespräch über Angst und Hoffnung.

Interview von Dunja Ramadan

Retter bergen die Leiche von Mahmud, einem Bekannten des Fotografen, der gerade bei einem Angriff getötet worden ist. Eigentlich wollte der Fotograf Porträts von Mahmud machen, die seiner Mutter zeigen sollten, dass er am Leben und gesund ist. (Foto: Tim Alsiofi)

SZ: Ihre Bilder sind ganz nah dran am Alltag der Menschen - sind Sie ein Dokumentar oder eher ein Aktivist?

Tim Alsiofi: Ich bin ein Zivilist, der fotografiert. Ich will die Stimme meines Volkes in die Welt und in die Geschichtsbücher tragen. Ich sehe so viel Ungerechtigkeit und fühle mich hilflos. Nur wenn ich eine Kamera trage, verschwindet dieses Gefühl für einen kurzen Moment. Mich interessieren die täglichen Nachrichten nicht, die Machtkämpfe zwischen den Milizen. Ich greife auf, was ...