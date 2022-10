Faeser will Bundesimmobilien für Geflüchtete zur Verfügung stellen

Ein harter Kriegswinter in der Ukraine könnte die Zahl der Flüchtenden steigen lassen. Länder und Kommunen erhöhen daher den Druck auf die Innenministerin. Die signalisiert Entgegenkommen. Ihre Pressekonferenz im Livestream.

Fast eine Million Ukrainer sind seit Beginn der russischen Invasion nach Deutschland geflüchtet und die Zahl der Menschen, die vor dem Krieg fliehen, steigt aller Voraussicht nach weiter an. Der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, rechnet damit, dass sich die Situation wegen der jüngsten Eskalation mit massiven Raketenangriffen auf ukrainische Städte verschärft. Wenn Menschen nach den Zerstörungen keine Bleibe, keine Heizung und Versorgung mehr hätten, werde die Zahl derer steigen, die andernorts Zuflucht suchen, so Grandi.

Wie kann Deutschland dieser humanitären Herausforderung begegnen? Was bedeutet sie für Länder und Kommunen? Und wie werden die Kosten dafür verteilt? Darüber berät sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstagvormittag bei einem Flüchtlingsgipfel mit Vertretern von Ländern, Städten und Gemeinden.

Vor dem Gipfel hat die Bundesinnenministerin in einem Interview mit dem ARD-"Morgenmagazin" bereits mehr Unterstützung in Aussicht gestellt. Der Bund wolle Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten mit Bundesimmobilien unterstützen. Zu solchen Immobilien zählten beispielsweise Kasernen. Faeser hält einen Streit über die Finanzierung der Unterbringung für unangemessen: "Es geht darum, dass wir jetzt unterhaken, dass Bund, Land und Kommunen die Lage gemeinsam bewältigen".

Viele Kommunen und einige Länder pochen vor dem Treffen mit Faeser auf mehr finanzielle Unterstützung. So wirft der bayerische Innenminister Joachim Herrmann der Bundesregierung vor, den Ernst der Lage zu verkennen. Die Kommunen seien bei der Unterbringung der Menschen an der Belastungsgrenze und die Ampel sende "ausschließlich Signale für mehr Zuwanderung". Die Zugangszahlen nach Bayern, sowohl von Asylsuchenden als auch von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, lägen in diesem Jahr "mit weit mehr als 200 000 Personen bereits jetzt über dem Niveau von 2016, dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise", sagte der CSU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Bund müsse daher "seiner Finanzierungsverantwortung gerecht" werden.

Auch Hessens Innenminister Peter Beuth fordert konkrete Zusagen vom Bund an die Kommunen. "Es muss nun endlich die Kostenfrage geklärt werden", sagte Beuth der Nachrichtenagentur dpa. Auch die hessischen Kommunen signalisierten, dass sie an ihre Grenze stoßen. "Die Bundesinnenministerin hat einiges angekündigt, nur passiert ist bislang nichts", kritisierte der CDU-Politiker. Der Bund habe eine Koordinierungsfunktion, von der noch immer nichts zu spüren sei.

Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan rät derweil zur Weitsicht. Die Zahlen der neu ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine seien mit etwa 150 pro Tag zwar aktuell rückläufig, "aber ein harter Kriegswinter kann das ändern", sagt Alabali-Radovan dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die SPD-Politikerin fordert daher Bund und Länder auf, sich gut auf eine neue Fluchtbewegung aus der Ukraine vorzubereiten. Die Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter "eine große gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen".