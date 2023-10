Die Vereinten Nationen haben Pakistan vor Massenausweisungen geflüchteter Afghanen gewarnt. "Solche Pläne hätten schwerwiegende Folgen für alle, die gezwungen waren, das Land zu verlassen, und die bei ihrer Rückkehr ernsthaften Schutzrisiken ausgesetzt sein könnten", hieß es in einer Erklärung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und der an die UN angeschlossenen Organisation für Migration (IOM). Pakistan Regierung hatte jüngst verkündet, unregistrierte Flüchtlinge aus dem Nachbarland Afghanistan ausweisen zu wollen. Afghanen hätten demnach Zeit, das Land bis Ende Oktober freiwillig zu verlassen, ehe Abschiebungen erfolgen. Nach Regierungsangaben leben etwa 4,4 Millionen afghanische Geflüchtete im Land, 1,7 Millionen davon ohne gültige Papiere. Ähnliche Drohungen hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben.