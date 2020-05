Die italienischen Behörden haben das in Palermo liegende deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi festgesetzt. Grund seien "mehrere Unregelmäßigkeiten", die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten, berichtete die Agentur Ansa in der Nacht zum Mittwoch. Details zu den beanstandeten "Unregelmäßigkeiten" wurden nicht genannt. Das Schiff bleibe bis zur Beseitigung der Fehler an der Kette.

Die Alan Kurdi hatte Anfang April vor der Küste Libyens 146 Geflüchtete aufgenommen und zur italienischen Küste gebracht, wo sie wegen der Corona-Pandemie für eine zweiwöchige Quarantänezeit auf einer Fähre vor der Küste von Sizilien untergebracht wurden. Das Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye mit seinen 17 Besatzungsmitgliedern durfte am Wochenende in Palermo einlaufen.

Sea-Eye: 150 aufnahmebereite Städte in Deutschland

Damit endete nach Angaben der Organisation ihr bislang aufwendigster Einsatz, der insgesamt acht Wochen gedauert habe. Noch nie zu vor habe die Alan Kurdi so viele Menschen über so lange Zeit an Bord gehabt. Und noch nie hätten so viele Ressourcen für eine Mission eingesetzt werden müssen.

Wie es für die Geretteten weitergehe, sei unklar, so Sea-Eye am Montag. Bisher habe sich offenbar nur Deutschland zur Aufnahme bereiterklärt. Eine Sprecherin wies darauf hin, dass es allein in Deutschland 150 aufnahmebereite Städte gebe. Es sei daher "schwer vorstellbar, dass europäische Innenminister über 150 Einzelschicksale diskutieren und verhandeln müssen". Die Verteilungsfrage werde "erneut unnötig politisch hochgeschaukelt".