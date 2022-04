"Wir leben am Rand eines Vulkans"

Man beobachtet sich, wie hier an der Grenze zu Russland. Die Finnen dachten ja immer, sie verstehen ihren Nachbarn. Das hat sich jetzt allerdings geändert.

In Finnland waren sie immer stolz auf ihre Bündnisfreiheit. Aber dann griff Putin die Ukraine an - und ein paar Gamer in Espoo sammelten Unterschriften für einen Nato-Beitritt. Der Rest könnte jetzt sehr schnell gehen.