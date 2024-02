Reformpläne:Großstreik legt Finnland lahm

In Finnland ging in den vergangenen Tagen nichts mehr. Keine U-Bahn, kein Bus, kein Zug. Die Kindergärten hatten am Donnerstag geschlossen, viele Läden, Hotels und Postfilialen waren auch am Freitag noch zu. Die Fluggesellschaft Finnair musste an den beiden Tagen rund 500 Flüge streichen. In einem der größten politischen Streiks in der finnischen Geschichte forderten mehrere Gewerkschaften die Rücknahme verschiedener Maßnahmen, die die neue Regierung im vergangenen Herbst angekündigt hat. Insgesamt 300 000 Menschen sollen daran teilgenommen haben, was für ein Land mit fünfeinhalb Millionen Einwohnern tatsächlich viel ist.