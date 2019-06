24. Juni 2019, 17:13 Uhr Bundeswehr Zwei Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt

Über Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Eurofighter der Bundeswehr bei einer Luftkampfübung zusammengestoßen und abgestürzt.

Die beiden Piloten lösten den Schleudersitz aus. Einer von ihnen konnte lebend geborgen werden.

An einer Absturzstelle wurden Leichenteile gefunden. Noch ist unklar, ob sie zum zweiten Piloten gehören.

Zwei Eurofighter der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach den Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt. Laut dem Radiosender Ostseewelle hatten sich die Maschinen berührt.

Wie die Luftwaffe mitteilte, konnten beide Piloten den Schleudersitz betätigen. Rettungsmannschaften fanden einen der beiden lebend in einer Baumkrone. Nach dem zweiten werde noch gesucht, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Dabei würden zivile und militarische Hubschrauber eingesetzt. In der Nähe einer der beiden Absturzstellen wurden Leichenteile gefunden. Es sei aber noch unklar, ob sie zu einem der Piloten gehörten, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Der Nordkurier berichtet, der zweite Pilot sei tot. Die Brände an den Absturzstellen wurden gelöscht. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) wird an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, wie sein Sprecher sagte. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird am frühen Abend vor Ort erwartet.

Die Flugzeuge gehörten zum taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist. Die beiden Maschinen hätten zusammen mit einer dritten eine Luftkampfübung geflogen, erklärte das Geschwader in Laage auf Twitter. Der Pilot des dritten Eurofighters habe die Kollision beobachtet.

Der Eurofighter ist ein von Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien entwickelter Kampfjet. Die Luftwaffe der Bundeswehr unterhält nach eigenen Angaben 140 Maschinen. Der typischerweise einsitzige Jet ist 15,9 Meter lang und fliegt mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Er kann sowohl für Luft-Luft- als auch für Luft-Boden-Kämpfe bewaffnet werden.

Um das einstige europäische Prestigeprojekt gab es unter anderem in Deutschland lange politische Diskussionen. So wurden neben den Anschaffungskosten von mehr als 100 Millionen Euro pro Jet mehrmals technische Mängel an dem Flugzeug kritisiert. Deutschland hatte 2015 deshalb die Abnahme weiterer Flugzeuge kurzfristig ausgesetzt.

Auf den Exportmärkten wird der Eurofighter als Typhoon vermarktet. Nach Hersteller-Angaben wurden bisher mehr als 500 Eurofighter an sieben Länder ausgeliefert: Neben den vier Entwicklerländern sind das Österreich, der Oman und Saudi-Arabien.