Im Kampf gegen die eskalierte Bandengewalt in Ecuador haben sich die Bürger in einem Referendum (Foto: Reuters) mit großer Mehrheit für den Einsatz der Streitkräfte ausgesprochen. Rund 73 Prozent der Wähler stimmten für eine entsprechende Verfassungsänderung, wie das Wahlamt des südamerikanischen Landes am Montag mitteilte. Mehrheiten gab es bei der Abstimmung am Sonntag auch für härtere Strafen gegen die organisierte Kriminalität und die Auslieferung ecuadorianischer Staatsbürger ins Ausland. Seit Anfang des Jahres liefern sich die staatlichen Sicherheitskräfte und die mächtigen Banden heftige Auseinandersetzungen. Ecuador ist ein Transitland für Kokain aus Kolumbien, Peru und Bolivien, das in die USA und nach Europa geschmuggelt wird. Präsident Daniel Noboa hatte per Dekret erklärt, dass sich Ecuador in einem bewaffneten Konflikt befinde. Die Sicherheitslage hatte sich zuletzt dramatisch verschlechtert.