Das Ergebnis dieses Impeachment-Verfahrens mag außer Frage stehen. Donald Trump muss dank seines anhaltenden Einflusses auf die Republikanische Partei keinen Schuldspruch befürchten, noch immer nicht. Doch das heißt nicht, dass der Prozess nicht trotzdem schon Bilder, Töne und Eindrücke hervorgebracht hat, die vielen Amerikanerinnen und Amerikaner wohl noch länger bleiben werden. Szenen des Schreckens, Szenen der Schande.

Der zweite Verhandlungstag im Senat gehörte den neun Demokraten aus dem Repräsentantenhaus, die in dem Prozess als Ankläger fungieren, den sogenannten Impeachment-Managern. Sie dürfen während 16 Stunden und verteilt über zwei Tage ihre Argumente für eine nachträgliche Amtsenthebung Trumps darlegen, dem sie für seine Rolle rund um die Erstürmung des Kapitols Anstiftung zum Aufstand vorwerfen. Und zumindest am Mittwoch taten sie das, wie selbst einige Republikaner einräumten, mit einigem Geschick.

Die Ankläger stützten ihre Plädoyers unter anderem auf bisher unveröffentlichte Videos von Überwachungskameras aus dem Inneren des Kapitols. Darin ist zu sehen, wie nahe der Mob den Politikern kam, die dabei waren, im Kongress den Wahlsieg von Trumps Gegner Joe Biden zu bestätigen.

Ein Ausschnitt zeigt einen Beamten der Capitol Police, der dem republikanischen Senator und Trump-Kritiker Mitt Romney bedeutet umzudrehen, als der gerade nichtsahnend dabei ist, in Richtung der wütenden Trump-Anhänger zu schreiten. In einer anderen Sequenz wird deutlich, wie knapp Chuck Schumer, heute der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, einem Zusammenstoß mit der Menge entging: Man sieht ihn, wie er aus dem Parlamentssaal evakuiert wird und sich abrupt umdreht und davonrennt, als er vor sich Leute sieht.

Detailansicht öffnen In einer Sequenz ist Chuck Schumer (links) mit seinen Securities auf der Flucht zu sehen. (Foto: U.S. Senate/U.S. Senate via REUTERS)

Ein drittes Video zeigt schließlich den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence, wie er aus einem Nebenzimmer tritt und mitsamt seiner Familie und seinem Stab über eine Treppe in Sicherheit gebracht wird. Ein Mitarbeiter soll dabei den "nuclear football", den Atomkoffer, mit sich tragen.

Detailansicht öffnen Mike Pence wird mit seiner Familie in Sicherheit gebracht. (Foto: U.S. Senate/U.S. Senate TV via REUTERS)

Laut den Impeachment-Managern gerieten die Politiker dabei in Lebensgefahr. "Wir wissen von den Teilnehmern des Mobs, dass sie Nancy Pelosi umgebracht hätten, wenn sie sie gefunden hätten", sagte die Demokratin Stacey Plaskett. Sie berief sich dabei auf Anklageschriften gegen die Randalierer. Ein Mann, der bis zum Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses vorgedrungen war, schrieb später in den sozialen Medien: "Sie hätten die verrückte Nancy vermutlich in Stücke gerissen, aber sie war nicht mehr da."

Die Ankläger führten auch Videos vor, die von Teilnehmern des Mobs aufgenommen wurden. Dabei sieht und hört man Leute, die durch die Gänge des Kapitols ziehen, auf der Suche nach Kongressmitgliedern und dem Vizepräsidenten, über den sie rufen: "Hängt Mike Pence!" Ein Mann fragt immer wieder: "Nancy, wo bist du?"

Um zu unterstreichen, wie akut die Bedrohung an jenem Tag war, spielten die Ankläger auch panische Mitschnitte aus dem Polizeifunk ab. Sie gaben einen Eindruck davon, wie überfordert die Polizei angesichts des Ansturms von Tausenden von Trump-Anhängern war, die sich Zugang zum Kapitol verschaffen wollten. "Wir wurden überrannt", schreit ein Beamter in sein Funkgerät, "wir ziehen uns zurück". "Wir haben mehrere Verletzte, wir brauchen Unterstützung", ruft ein anderer.

Die Senatoren schauten und hörten sich all dies von ihren Sitzen in der Ratskammer aus an. Auch einige Republikaner wirkten dabei laut den wenigen Journalisten, die auf der Tribüne sitzen durften, ergriffen. Sie sind schließlich in diesem Impeachment-Verfahren nicht nur Geschworene, sondern auch Zeugen der Ereignisse. "Sie wissen selbst, wie nahe sie dem Mob kamen", sagte der demokratische Abgeordnete Eric Swalwell. Er sagte, er habe die Spuren der Eindringlinge nachverfolgt und gezählt: "Sie waren nur noch 58 Fußschritte entfernt. Wir wissen alle, dass dieser fürchterliche Tag noch viel schlimmer hätte enden können."

Falls es also noch einen Beleg dafür brauchte, dass es sich beim Angriff auf das Kapitol nicht bloß um einen Akt von Vandalismus handelte, haben ihn die Impeachment-Manager wohl geliefert. Doch die andere Frage, die sich für die Senatoren - und für die amerikanische Öffentlichkeit - stellt, ist: Was hat das alles mit Trump zu tun? Ist es tatsächlich ihm zuzuschreiben, dass der Mob zum Parlamentssitz zog?

Für die Anklage ist die Antwort darauf klar. Trump habe seine Anhänger nicht erst mit seiner Rede kurz vor der Erstürmung des Kapitols aufgepeitscht. Er habe sie vielmehr mit einer monatelangen Kampagne provoziert, indem er sich zunächst weigerte, eine allfällige Wahlniederlage zu akzeptieren. Als Trumps Wahlniederlage dann feststand, habe er in Hunderten von Tweets und Kommentaren immer wieder die Lüge von der gestohlenen Wahl wiederholt und seine Anhänger aufgerufen, gegen das Ergebnis der Wahl zu kämpfen.

Detailansicht öffnen Auf dem von den Demokraten gezeigten Video sind auch zahlreiche Tweets des damaligen US-Präsidenten Donald Trump zu sehen. (Foto: AP/AP)

Die Rede am 6. Januar sei die logische Kulmination dieser Bemühung gewesen, sagte Jamie Raskin, der Chefankläger der Demokraten. "Für uns mag sich das alles angefühlt haben wie Chaos und Wahnsinn", sagte Jamie Raskin, der Chefankläger der Demokraten. "Aber der Wahnsinn hatte Methode." Und als es dem Mob gelang, das Kapitol gewaltsam zu stürmen und die Sitzung des Kongress zu unterbrechen, habe Trump im Fernsehen zugeschaut, als handelte es sich um eine Reality-Show. "Er hat es genossen", sagte Raskin.

Sicher ist, dass Trump - obschon über die Situation im Bilde - lange nichts unternahm, um den Mob zur Ruhe aufzurufen, der in seinem Namen wütete. Noch während Mike Pence aus dem Kapitol gebracht wurde, attackierte Trump seinen Vizepräsidenten über Twitter. Die Demokraten zeigten ein Video eines Trump-Anhängers beim Kapitol, der den Tweet laut vorlas. Der erste Appell an seine Anhänger, nach Hause zu gehen, erfolgte erst nach einigen Stunden in einer Videobotschaft, in der Trump zu seinen Unterstützern sagte: "Ich fühle euren Schmerz. Wir lieben euch, ihr seid sehr besonders."

Kurz vor Schluss des Verhandlungstags zeigte der Ankläger Joaquín Castro noch eine letzte Twitter-Nachricht von Trump - jene, die er abgesetzt hatte, als die Belagerung des Kapitols beendet war. "Diese Dinge passieren, wenn ein heiliger Erdrutsch-Wahlsieg so unzeremoniell und bösartig großen Patrioten genommen wird." Das sei keine Verurteilung, sagte Castro, das seien Worte des Trostes - und die Bestätigung dafür, dass Trump von Anfang an wissen musste, worauf sein Kampf gegen die Wahlniederlage herauslief.

Ob all dies reicht, um genügend Republikaner für einen Schuldspruch zu gewinnen, ist zweifelhaft. Zu groß ist in der Partei und in der Senatsfraktion die Furcht vor dem abgewählten Präsidenten und dem Zorn seiner Anhänger. Und doch werden diese Republikaner ihren absehbaren Freispruch begründen müssen. Die Ankläger haben ihnen das, soviel steht fest, nicht leichter gemacht.