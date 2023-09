Russlands Präsident Wladimir Putin wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einem Medienbericht zufolge in den kommenden Tagen treffen. An den Gesprächen werde auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilnehmen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Kim traf am Dienstag zu einem Besuch in Russland ein. Putin hält sich derzeit in Wladiwostok auf, wo er an einem Wirtschaftsforum teilnimmt. Die Stadt liegt in der Nähe des Dreiländerecks Russland, China und Nordkorea. Bei dem Treffen von Putin und Kim dürfte es westlichen Vermutungen zufolge auch um nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland gehen.