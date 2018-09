23. September 2018, 16:34 Uhr Dieselgipfel In Schlangenlinien zum Klimaschutz-Ziel

Die Chefs der Autokonzerne sind heute zum Diesel-Gipfel im Kanzleramt.

Bis zum Mittwoch will die Bundesregierung eine Einigung über bessere Luft in den Städten und mehr Klimaschutz bei Autos erreichen.

Über die Lösungsansätze sind sich die Politiker noch uneins - Gewerkschafter warnen bereits vor massiven Jobverlusten bei zu ehrgeizigen Zielen.



Von Markus Balser und Stefan Mayr

Das Kanzleramt zu erreichen, ist an diesem Sonntag schon die erste Prüfung für die Chefs der großen deutschen Autokonzerne. Weil am 3. Oktober ein großes Bürgerfest im Regierungsviertel geplant ist, werden überall schon jetzt Zelte und Bühnen aufgebaut, sind Straßen gesperrt. Die Limousinen von Gipfelteilnehmern wie VW-Chef Herbert Diess, BMW-Chef Harald Krüger und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) rollen am frühen Abend vorbei am Slogan des Kanzleramts für das Volksfest: "Einheit erfahren".

Politik und Autobranche verhandeln in diesen Tagen hart über eine Lösung im völlig verfahrenen Dieselstreit. Bis zum Mittwoch will die Bundesregierung eine Einigung über die beiden entscheidenden Probleme der Verkehrspolitik - bessere Luft in den Städten und mehr Klimaschutz bei Autos - erreichen. Noch aber herrscht Streit. Noch ist nicht klar, ob das Land wirklich Einheit erfährt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt die Nachrüstung älterer Dieselautos weiter ab. Er hält sie für juristisch fragwürdig und für zu teuer. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht in einem breit angelegten Programm dagegen die einzige Chance, die Luft in 65 deutschen Problemstädten mit gesundheitsgefährdend hohen Stickoxid-Belastungen schnell zu verbessern. Doch der Druck auf die Branche wächst - nicht nur bei der Nachrüstung.

Verkehrsminister Scheuer fordert von ihr ein Programm zur sogenannten Flottenerneuerung, also eine neue Abwrack- oder Umweltprämie, die Fahrer von älteren Dieselautos der Klassen Euro 5 und niedriger zu einem Kauf eines neueren und schadstoffärmeren Autos bewegen soll. Gegenwind weht für die Manager vor allem, seit in Frankfurt nun auch Fahrverbote drohen. Ausgerechnet in der deutschen Pendlermetropole mit dem höchsten Dieselanteil forderten Richter kürzlich Stillstand für ältere Autos. Immer mehr der 15 Millionen deutschen Dieselfahrer fragen sich seither, wie lange sie noch ungehindert in Großstädte fahren können.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier könnte die Wut als Erster zu spüren bekommen. Ende Oktober wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt, die schwarz-grüne Mehrheit wackelt. Um seine Koalition in Wiesbaden zu retten, forderte er im Wahlkampf als einer der ersten Unionspolitiker Nachrüstungen auf Kosten der Industrie. Und auch in Berlin setzt ein Umdenken ein. Angesichts der Koalitionskrise sei auch die Kanzlerin bereit, von ihrem Veto gegen Nachrüstungen abzurücken, heißt es. In der Autobranche wächst nun die Angst, dass sich da gerade etwas zusammenbraut: eine ähnliche Wende wie nach Fukushima in der Energiepolitik. 2011 hatte Merkel nach der Atomkatastrophe und kurz von den Landtagswahlen in Baden-Württemberg den Atomausstieg verkündet, den sie zuvor verhindern wollte. Nun wackelt auch die Linie der Bundesregierung, der Autobranche und dem Image des bisherigen Verkaufsschlagers Diesel nicht zu viel zumuten zu wollen. Regierungsmitglieder fragen sich in diesen Tagen offen, warum man etwas schützen soll, was auch Teile der Branche längst beerdigen.

"Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben"

So brachte Porsche zum Gipfel am Sonntag eine klare Botschaft ein. Als erster deutscher Autobauer kündigte das Unternehmen an, aus dem Diesel auszusteigen. "Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben", sagte Vorstandschef Oliver Blume der Bild am Sonntag. Zwar hat Porsche schon seit Februar 2018 keine Dieselfahrzeuge mehr verkauft. Doch das Management ließ bis zuletzt offen, ob es wieder Selbstzünder anbieten wird. Nun zieht der Konzern die Reißleine. "Die Dieselkrise hat uns viel Ärger bereitet", sagt Porsche-Chef Blume, "das Image hat gelitten."

Allerdings war der Diesel für Porsche auch weniger wichtig als für andere Hersteller. Das Unternehmen selbst konstruiert die Motoren ohnehin nicht. Erst mit dem Einstieg ins Segment der Geländewagen bauten die Stuttgarter dort Motoren ein, die das Schwesterunternehmen Audi herstellte. Dadurch wurde Porsche in die Dieselaffäre um manipulierte Abgaswerte hineingezogen. Das Kraftfahrtbundesamt ordnete Rückrufe an, und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ob das Porsche-Management von den Abschalteinrichtungen in den Motoren wusste, ist unklar. Jedenfalls gab es im April auch in der Porsche-Zentrale eine Razzia, ein Topmanager musste vorübergehend in Untersuchungshaft.

Allein ist Porsche indes nicht. Auch die Hersteller Volvo und Toyota haben bereits den Ausstieg aus der Selbstzünder-Herstellung verkündet. Andere Autobauer wie Daimler hingegen halten an der Technik fest. Sie beteuern, dass die neue Motorengeneration bezüglich des Stickoxidausstoßes deutlich verbessert sei und die gesetzlichen Grenzwerte deutlich unterschreite.

Gewerkschaften haben die Brisanz der Lage längst erkannt. An diesem Montag reisen nun auch Betriebsräte und die IG-Metall-Spitze nach Berlin. Dort wollen sie mit Finanzminister Olaf Scholz, Umweltministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil über geplante Klimaschutzvorgaben für die Branche sprechen. Ihr Ziel: die SPD-Minister der Regierung wenigstens von sehr ehrgeizigen Regeln abzubringen. Ihre Warnung: ein massiver Jobverlust unter den 800 000 Beschäftigten der Branche. Schulze würde der Branche gerne vorschreiben, den Ausstoß des Treibhausgases bis 2030 um die Hälfte zu senken. Viel mehr als jene 30 Prozent, die die EU-Kommission für machbar hält.

Hinter den Kulissen ist nun von einem möglichen Deal in den nächsten Tagen die Rede. Kommen die Autobauer der Politik bei der Nachrüstung entgegen, könnte die Regierung bei den CO₂-Zielen gnädig sein. Hilft die Branche der Politik beim Diesel nicht, könnte die umgekehrt die Hilfe in Brüssel einstellen. Denn die deutsche Position gilt dort als Zünglein an der Waage. Experten warnen bereits vor einem schmutzigen Geschäft. Eine Prämie für den Umtausch alter Dieselautos in Neuwagen hätte jedenfalls nach Ansicht des Umweltbundesamtes kaum positive Auswirkungen auf die Schadstoffbelastung in deutschen Großstädten. Der Effekt liege gerade mal bei einem Prozent.