Ein Gericht in Istanbul hat den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel in Abwesenheit zu mehr als zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Das Urteil zeigt, in welchem Zustand sich die Erdoğan-Türkei befindet. Deniz Yücel ist zum Glück in Deutschland in Sicherheit. Fürchten müssen sich all jene Namenlosen, die seit Beginn der Säuberungen in der Türkei im Gefängnis sitzen.