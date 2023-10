Der stellvertretende dänische Regierungschef Jakob Ellemann-Jensen zieht sich überraschend aus der Politik zurück. Er trete als Vorsitzender der liberal-konservativen Partei Venstre und auch als Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister zurück, gab der 50-Jährige am Montag auf bekannt. Er begründete dies damit, dass seine Person einen Schatten auf die Resultate von Venstre in der Regierung werfe. "Ich höre heute vollständig und endgültig in der dänischen Politik auf." Die Venstre-Politikerin Stephanie Lose wird die Verantwortung in der kriselnden Partei bis zu einem Parteitag im November übernehmen. Dort soll ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gefunden werden.