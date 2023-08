Mit Blick auf die jüngsten Koranverbrennungen und deren Folgen für die Sicherheitslage verschärft nach Schweden auch Dänemark seine Grenzkontrollen. Wie das dänische Justizministerium am Donnerstagabend mitteilte, werde der Polizeieinsatz an den Grenzen bis zum 10. August verstärkt. Einreisende aus Schweden könnten stichprobenartige kontrolliert werden. Grundlage sind laut Justizministerium Empfehlungen des Inlandsnachrichtendienstes. Die Koranverbrennungen hätten das Gefahrenbild verändert. Koranverbrennungen in Schweden und in Dänemark hatten wütende Proteste in muslimisch geprägten Staaten ausgelöst. Die Aktionen werden von kleinen Gruppen durchgeführt, die damit Muslime provozieren wollen. Kritik an Religionen ist in Dänemark wie in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Beide Regierungen prüfen, inwieweit solche Aktionen rechtlich untersagt werden können.