Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. "Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein.

Das Robert-Koch-Institut zählt bis Sonntagmorgen insgesamt 847 Infektionen in Deutschland, 50 mehr als am Vortag. Außer Sachsen-Anhalt sind alle Bundesländer betroffen. Die meisten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen (392), gefolgt von Baden-Württemberg (182) und Bayern (148). Weltweit sind mehr als 100 000 Menschen infiziert.

Oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen, sagt Spahn. "Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen." Er sei sich bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter habe: "Wir werden in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie wir mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen."

Spahn appellierte außerdem an die Bürger: "Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung." Mit dieser Vorsicht könnten vor allem ältere und chronisch kranke Mitbürger geschützt werden. Am Sonntagabend treffen sich die Spitzen von SPD und Union im Koalitionsausschuss, um unter anderem über die Ausbreitung des Virus zu beraten.