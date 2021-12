Menschen sitzen in Hanau in der August-Schärttner-Halle und warten darauf, dass sie geimpft werden.

Von Angelika Slavik, Berlin

Menschen, die ihren Impfschutz gegen das Coronavirus mit einer dritten Dosis auffrischen lassen, sollen künftig von Testpflichten weitgehend befreit werden. So steht es in einem Beschlussentwurf, den der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am späten Dienstagnachmittag mit den Gesundheitsministern der Länder beraten hat - bei Erscheinen dieses Textes war das virtuelle Treffen noch nicht beendet. Die Erleichterungen seien epidemiologisch sinnvoll, weil das Ansteckungsrisiko nach der dritten Dosis sehr gering sei, so Lauterbach. Zudem solle dieser Anreiz die Booster-Impfung "noch attraktiver machen, als sie ohnedies schon ist".

Lauterbach sagte, bei der Befreiung von der Testpflicht bei "2 G plus"-Bedingungen - also etwa bei Veranstaltungen, bei denen doppelt Geimpfte zusätzlich noch einen negativen Test vorlegen müssen - werde es nur für medizinische Einrichtungen eine Ausnahme geben. In Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern sei selbst das minimale Restrisiko nicht akzeptabel, deshalb bleibe die Testpflicht bei diesen Einrichtungen auch für Menschen mit Booster-Impfung in vollem Umfang bestehen, so Lauterbach vor Beginn der Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder.

Eine Einigung galt vor der Gesundheitsministerkonferenz als wahrscheinlich, auch weil diese Regelung in einigen Bundesländern bereits praktiziert wird, etwa in Baden-Württemberg. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte sich positiv: "Ich glaube, dass das ein Weg sein kann." Wahrscheinlich müsse man die Erleichterung aber zeitlich begrenzen, etwa auf sechs Monate nach der Auffrischungsimpfung. Müller sprach sich allerdings gegen Alleingänge aus: Es wäre "gut", wenn sich die Länder miteinander abstimmen könnten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte indes schon vor der Beratung an, dass im Freistaat die Booster-Impfung die Testpflicht ersetzen werde - allerdings erst vom 15. Tag nach der dritten Dosis an. Für Alten- und Pflegeeinrichtungen werde es keine Befreiung von der Testpflicht geben.

Söder sagte, die Infektionslage deute auf eine leichte Entspannung hin, es gebe aber "keine Entwarnung". Am Dienstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 375, dieser Wert misst die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Innerhalb von 24 Stunden hat das RKI 30 823 neue Fälle registriert. Die sinkenden Zahlen wurden zuletzt in Zusammenhang mit überlasteten Behörden und daraus resultierenden Meldeverzögerungen gebracht - nun geht die Zahl der Neuinfektionen nach Einschätzung vieler Experten aber wohl tatsächlich zurück. In vielen Gesundheitsämtern konzentriert sich das Personal nun auf die Meldung der Fälle, dafür gibt es weniger Kontaktnachverfolgung.

Die geplanten Erleichterungen für Menschen mit Auffrischungsimpfung sorgten auch für Kritik: Dieser Schritt komme "verfrüht", sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Amtsärzte BVÖGD den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die neue Virusvariante Omikron sei auf dem Vormarsch, noch wisse man nicht genau, wie gut die Booster-Impfungen gegen diese Mutante wirkten. "Solange wir nicht genügend Daten haben, um dies sicher sagen zu können, sollten wir keine voreiligen Schritte gehen", sagte Teichert. "Bewährte Instrumente" wie die Schnelltests solle man nicht aus der Hand geben. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz kommentierte die Lockerungspläne skeptisch: Wer vor Weihnachten politische Geschenke mache, werde im Januar abgestraft.

Die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen, ist das Ziel eines zweiten Beschlusses, den die Länder nach dem Willen des Bundesgesundheitsministers am Dienstag fassen sollten: Wer aus einem Virusvariantengebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss schon vor Abflug der Fluggesellschaft einen negativen PCR-Test vorlegen. Zusätzlich soll für diese Reisenden nun auch noch ein zweiter PCR-Test bei der Ankunft verpflichtend sein, direkt am Flughafen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssten sich die Rückkehrer in Quarantäne begeben. Damit soll die Dominanz der Omikron-Variante so lange wie möglich verzögert werden - auch um weitere wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Mutante zu gewinnen. Lauterbach kündigte an, dass der neu gebildete Expertenrat, der am Dienstag zum ersten Mal tagte, noch vor Weihnachten eine erste Einschätzung zu Omikron abgeben werde.

Skeptisch reagierte Lauterbach auf die Ankündigung von Nordrhein-Westfalen, Booster schon nach vier Wochen anzubieten. Die Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte dies durch einen Erlass ermöglicht. Der Bundesgesundheitsminister wollte auch dieses Thema am Dienstag ansprechen. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie äußerte sich kritisch zu diesen Plänen: Bei so einem kurzen Zeitraum zwischen den Impfungen wirke der Booster viel schlechter.