Unabhängigen Schätzungen zufolge könnte die Zahl der Opfer in der Provinz Hubei deutlich höher sein als von den Behörden angegeben.

Die Zentralregierung in Peking erhielt geschönte Zahlen aus den Provinzen, wie viele Menschen erkrankt und gestorben sind.

Als er sich mahnend an Regierungsvertreter im Land wandte, berief sich Ministerpräsident Li Keqiang im März auf Chinas Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping. "Die Wahrheit in den Tatsachen suchen", sei nun das oberste Gebot. An jenem Tag meldete nicht eine Lokalregierung Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Niemand solle neue Fälle vertuschen, forderte Li. Es brauche nun "Offenheit und Transparenz".