Fast 5 000 Corona-Fälle sind aufgetreten, die vermutlich mit dem Musik- und Surffestival Boardmasters in Cornwall in Verbindung stehen. Der Tourismusverband Visit Cornwall hat inzwischen dazu aufgerufen, die Urlaubsregion zu meiden.

Nach Sommerferien und Schulbeginn steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Vereinigten Königreich deutlich, vor allem in der Urlaubsregion Cornwall. Doch Premier Johnson hat so gut wie alle Beschränkungen abgeschafft.

Von Alexander Mühlauer, London

Am Wochenende bekam Nicola Sturgeon eine unerfreuliche Nachricht auf ihr Handy. "Ich habe heute Abend die Benachrichtigung erhalten, dass ich als enger Kontakt von jemandem identifiziert wurde, der positiv auf Covid-19 getestet worden ist", schrieb die schottische Regierungschefin am Sonntag auf Twitter. Und fügte hinzu, dass sie sich deshalb in Selbstisolation begeben werde, bis sie das Ergebnis eines PCR-Tests erhalten habe. So schreiben das die schottischen Corona-Regeln vor, selbst für Vollgeimpfte wie Nicola Sturgeon.