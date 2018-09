25. September 2018, 12:09 Uhr "Colonia Dignidad" Sektenarzt Hopp muss nicht ins Gefängnis

Wie sich Hopp der chilenischen Justiz zufolge verhalten hat, sei nach deutschem Recht nicht strafbar, so das Gericht. Jahrzehntelang wurden in der "Colonia Dignidad"-Siedlung Menschen missbraucht und gefoltert.

Der frühere Arzt der berüchtigten Sekte "Colonia Dignidad" in Chile, Hartmut Hopp, muss nicht ins Gefängnis. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht teilte mit, das in dem Urteil der chilenischen Justiz dargestellte Verhalten Hopps sei nach deutschem Recht nicht strafbar. Die Entscheidung sei abschließend, weitere Rechtsmittel gebe es nicht.

Hartmut Hopp leitete das berüchtigte Krankenhaus der Kolonie, die heute Villa Baviera heißt, Bayerisches Dorf. 2011 wurde Hopp in Chile wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt, flüchtete aber nach Deutschland. Weil er nicht nach Chile ausgeliefert werden darf, hatte die dortige Justiz beantragt, dass er die Strafe in Deutschland verbüßt.

Der Laienprediger Paul Schäfer hatte die Sekte "Colonia Dignidad" gegründet und war mit seinen Anhängern in den Sechzigerjahren aus dem Rheinland in die Anden ausgewandert, um dort einen Staat im Staate aufzubauen. Jahrzehntelang wurden dort während der chilenischen Diktatur von Augusto Pinochet (1973-1990) Menschen vergewaltigt, gequält, versklavt und ermordet - betroffen waren Regimegegner, aber auch Kinder. Außerdem wurden dort Waffen und Giftgas produziert. Schäfer wurde 2006 wegen Kindesmissbrauchs in Chile zu 20 Jahren Haft verurteilt und starb 2010 in einem Gefängnis in Santiago.